Sergej Ćetković o suzama iz djetinjstva, poklonu koji čuva i pjesmi za Jakova Jozinovića
Uoči velikog koncerta 7. ožujka u Areni Zagreb, regionalna glazbena zvijezda Sergej Ćetković gostovao je u showu Extra Dan na Extra FM-u kod voditeljice Dorine Duplančić. U emotivnom i iskrenom razgovoru najavio je glazbeni spektakl kojim će, uoči Dana žena, proslaviti i svoj 50. rođendan.
"Pamtim sve svoje rođendane do dvanaeste, trinaeste godine i svaki sam preplakao. Zamislite da ste jedini Sergej u školi i da vam je rođendan 8. ožujka... Taj dan nosiš cvijeće učiteljici i punu vreću slatkiša prijateljima, a oni te, čim te vide, zadirkuju: 'Ženski Petko, ženski Petko rođen osmog marta.' Prešutiš, izdržiš, a onda na putu kući plačeš. Ali Bog je za mene imao poseban plan, pa danas sve te divne dame i ja zajedno slavimo taj najljepši dan", priznaje miljenik publike.
Prisjetio se trenutka kada je od svojih kćeri dobio poseban rođendanski poklon.
"Mislim da je bila 2016. kada sam od Mile za rođendan dobio jedan poseban crtež. I od Lole, naravno, iako Lola ni dan danas ne voli baš crtanje. Mila je uvijek voljela sve napraviti do najsitnijeg detalja. Nacrtala je mene na pozornici i stotinu ljudi koji drže ruke u zraku, a iznad je napisala: 'Moj tata je svemoćan.' Taj crtež i danas stoji u mom studiju. To mi je, bez sumnje, jedan od najljepših poklona koje sam ikada dobio", otkrio je.
Dorini je otkrio i da je napisao pjesmu za Jakova Jozinovića.
"Napisao sam jednu divnu pjesmu, poslao je i sada čekam njihovu odluku. Ovim putem ih pozivam da malo požure jer je pjesma zaista lijepa. Smatram da je pisana baš za njega. Inače, navijam za Jakova i njegovu karijeru, jako mi se sviđa njegov posljednji singl", zaključio je.
