Uoči Arene: Sergej Četković otkrio tajnu dugog braka i što ga najviše raznježi na koncertima

Uoči novog koncerta u zagrebačkoj Areni, crnogorski pjevač i kantautor Sergej Četković govori o pripremama, obitelji, ljubavi i planovima za budućnost. U razgovoru otkriva kako se nosi s velikim očekivanjima publike, prisjeća se iskustva s Eurosonga i objašnjava što smatra ključem dugog i uspješnog braka.

Ovo vam je već drugi koncert u Areni Zagreb. Kako se psihički pripremate za ovakav koncert?

Kad bih sada samo sjedio i razmišljao o Areni, o svemu što me ondje čeka i o svim detaljima, mislim da bih bio najnervozniji i najnemirniji čovjek. No, budući da neprestano radim na pripremama za koncert, to me smiruje jer znam da će sve biti kako treba. Puno je detalja i puno dobrih ljudi uključenih u organizaciju – i s naše strane i s strane Extra FM-a. Veliki bend, brojni tehničari i cijeli tim posvećeni su tome da publika bude zadovoljna. To nam je uvijek na prvom mjestu, a sve ostalo dolazi poslije.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Imate li najdražu pjesmu za izvoditi uživo?

Bogu hvala, kroz sve ove godine nastalo je mnogo dobrih pjesama. Najveći je izazov uvijek napraviti dobar repertoar, ali trudimo se ispuniti želje publike. Najljepši je osjećaj kada publika pjeva s vama. To se često događa uz pjesme „Na prvi pogled“, „Pogledi u tami“ i „Ljubav“. Posebno pamtim trenutke kada netko iz publike zapleše ili se dogodi nešto neočekivano – prosidbe, izjave ljubavi… To su trenuci koji pjesmama daju dodatnu emociju.

Jeste li pratili ovogodišnju Doru?

Nisam stigao, ali svakako ću je naknadno pogledati. To je dio moje profesije. Volim vidjeti produkciju, svjetlo, specijalne efekte, čuti dobre pjesme i aranžmane.

Veliki sam fan festivala u Sanremu. Odrastao sam uz državnu televiziju u Crnoj Gori, a imali smo i talijanske programe Rai Uno i Rai Due, tako da sam od malih nogu bio okružen kvalitetnim programom i glazbom.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Predstavljali ste Crnu Goru na Eurosongu 2014. godine. Biste li to ponovili?

To je veliko i vrijedno iskustvo za svakog glazbenika. U pjesmu „Moj svijet“ uložili smo mnogo vremena i energije, a ona se i danas sluša i izvodi na koncertima. Iz ove perspektive nikad ne bih rekao ne, ali za takav projekt potrebne su ozbiljne pripreme, barem šest mjeseci do godinu dana. Predstavljati svoju zemlju velika je čast.

Nedavno je bilo Valentinovo. Koja je najromantičnija gesta koju ste napravili za suprugu?

Uvijek se trudim pripremiti iznenađenje, ali me ona u većini slučajeva provali. Vjerojatno me netko oda.

Otkako su Lola i Mila dio našeg svijeta, pomažu mi u planiranju iznenađenja, ali ih ponekad i otkriju. Zato uvijek imam plan B. Uglavnom su to jednostavne geste i trenuci koji se pamte.

Foto: Mario Poje/Extra FM

U braku ste više od dva desetljeća. Koja je tajna uspješnog braka?

Povjerenje, kompromis, poštovanje i, iznad svega, ljubav. Ako stalno tražite mane u drugome i sve promatrate kao računicu, odnos ne može trajati. Važno je pronaći pravu osobu, a ostalo je rad i posvećenost.

Koliko često vam kćeri dolaze na koncerte?

Lola bi bila na svakom koncertu, dok je Mila drukčijeg temperamenta. No, kada su važni koncerti, obje su u prvom redu.

Pokazuju li interes za glazbu?

Mila se više pronalazi u umjetnosti poput dizajna, režije ili arhitekture. Lola ide na zbor, a obje se bave umjetničkim plesom i osvajaju nagrade. Meni je bitno da se druže i da pokazuju ljubav prema umjetnosti. Nisam od onih koji će ambiciozno gurati svoju djecu bez obzira na njihove kvalitete. Tu sam da usmjeravam i da poštujem njihovu volju te da ih guram u pravcu kojeg žele.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Kako provodite slobodno vrijeme?

Ponekad ga ni ne želim imati. Najviše sam ga imao tijekom pandemije, kada smo bili u karanteni na moru. To je bio moj najljepši odmor jer sam prvi put osjetio potpuni mir. Tada sam shvatio da su jedino zdravlje i mir važni. Volim gledati filmove, slušati glazbu i čitati knjige. Kako ulazim u šesto desetljeće života, želim više vremena za interese koji me prate od mladosti, posebno film i režiju. Nadam se da ću u sljedećih deset godina snimiti film. Volim komediju jer mislim da nam je smijeh svima potreban.

Imate li skriveni talent?

Opsesiju nemam, ali volim crtati. Kao dijete sam više crtao nego pjevao.

Također, sjećam se vremena videoklubova u kojima sam provodio sate preporučujući filmove drugima. Fascinira me filmska glazba i cjelokupna filmska umjetnost, pa vjerujem da ću se tome ozbiljnije posvetiti.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Kako biste opisali sebe privatno?

Nisam osoba koja voli govoriti o sebi u prvom licu. Kada govorim o glazbi, uvijek kažem „mi“, misleći na cijeli tim.

Privatno sam običan, normalan čovjek, pomalo dječak koji voli humor, dobru šalu i razgovor. Volim nasmijati i ponekad se pretvoriti u razigrano dijete.

