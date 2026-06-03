Mate Rimac u kriminalističkoj seriji: Jurnjava, pucnjava i šverc komerc od 6.6. na Voyo

U napetoj priči o švercu migranata, uz bok poznatim regionalnim glumcima, svoju prvu ulogu ostvario je naš poduzetnik i inovator Mate Rimac, i to u scenama koje uključuju automobilske potjere i driftanje.

Od YouTubea do profesionalne produkcije

Iza projekta stoji mlada i entuzijastična ekipa iz Livna, okupljena oko popularnog YouTube kanala 'Jure i Mate'. Luka Mamuza i Ivan Šagolj, koji su svojim humorističnim skečevima privukli više od 100.000 pratitelja i prikupili preko 30 milijuna pregleda, odlučili su napraviti značajan produkcijski iskorak. 'Balkanika' je ostvarenje njihovog sna o stvaranju ozbiljnog dramskog sadržaja. Režiju i produkciju potpisuje Marin Mamuza, scenarij Luka Mamuza, dok je za besprijekornu vizualnu komponentu bio zadužen iskusni i nagrađivani snimatelj Mirko Pivčević. Serija vješto spaja elemente napete kriminalističke drame s prepoznatljivim humorom, stvarajući jedinstveni doživljaj za gledatelje.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Radnja smještena u srce Livna

U središtu priče, koja se odvija kroz pet uzbudljivih epizoda, nalaze se prijatelji Bakar (Luka Mamuza) i Struja (Ivan Šagolj). Opterećeni dugovima i beznađem svakodnevice, upuštaju se u opasan posao ilegalnog prijevoza migranata. Njihov put vodi iz Livna, preko planine Kamešnice, sve do Dalmacije, a na tom putu susreću se s problemima koje nisu mogli ni zamisliti. Serija se dotiče aktualnih društvenih tema poput korupcije i potrage mladih za poslom, no ne nedostaje ni ljubavnih zapleta. Posebnost projekta je i u tome što je 'Balkanika' prva serija koja je u potpunosti snimana u Livnu, čime ova ekipa ispisuje svojevrsnu filmsku povijest svoga grada.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Inovator u ulozi akcijskog junaka

Ipak, najveću medijsku pažnju privuklo je pojavljivanje Mate Rimca. Budući da je i sam rodom iz Livna, rado se odazvao pozivu i u seriji odglumio samog sebe, no u nimalo statičnoj ulozi. Njegove scene uključuju spektakularne automobilske potjere i vješto driftanje, prikazujući tvorca Nevere u svjetlu u kojem ga javnost dosad nije imala priliku vidjeti. Luka Mamuza je istaknuo kako Rimac nije sudjelovao samo glumački. 'Pomagao nam je sa svojim prijateljima, bilo je puno statista. Naravno, potrebni su bili svi ti ljudi, automobili, tako da Mate je uvijek uz nas i stvarno smo mu zahvalni', objasnio je Mamuza, naglasivši kako je Rimac produkcijski pomogao projektu i dao mu posebnu čar.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Uspjeh kod publike i nastavak priče

Da je riječ o osvježenju na domaćoj sceni, potvrdila je i reakcija publike. Trailer za seriju je na YouTubeu prikupio više od 250.000 pregleda, a premijerne projekcije u kinodvoranama u Livnu i ostatku Hercegovine bile su rasprodane. Velik uspjeh ostvaren je i na online platformi za gledanje, gdje je serija u samo nekoliko dana zabilježila tisuće pregleda. Autori su se potrudili da akcijske scene, poput pucnjave i potjera, izgledaju autentično i vizualno impresivno. Zanimljivo je da u scenama tučnjave i pucnjave nisu korišteni kaskaderi, već su sve odradili sami glumci, a na setu se koristilo i pravo oružje s manevarskim streljivom kako bi se postigla što veća uvjerljivost.

'Balkanika' je dokaz da entuzijazam i dobra ideja mogu stvoriti projekt koji će privući regionalne zvijezde, vodećeg inovatora i, najvažnije, osvojiti srca publike. Seriju 'Balkanika' gledaj od ove subote na platformi Voyo.