HNL se vratio i odmah ponudio spektakl, a Beograd je gorio zbog UFC-a

Protekli sportski vikend obilježio je povratak domaćeg nogometnog prvenstva koje je ponudilo prvo uzbudljivo prvo kolo. U Beogradu je održan UFC Fight night, a hrvatske su mlade rukometne selekcije nastupile na velikom natjecanju.

Branitelj naslova Dinamo na Maksimiru je s 2:0 svladao Slaven Belupo i tako otvorio sezonu na najbolji mogući način. U Puli je odigrana ljepotica kola u kojoj je Lokomotiva došla do 3-2 pobjede na gostovanju kod Istre koja je stvorila pregršt prilik,a li na kraju ipak izgubila.

Osijek je počeo sezonu iznenađujuće dobro. U Velikoj su Gorici bili dominantni i pobijedili 2-0. U derbiju kola je Varaždin s 2-1 pobijedio Hajduk nakon drugog poluvremena koje je donijelo pravi spektakl. Prvo kolo su zatvorili Rijeka i novi prvoligaš Rudeš na Rujevici, a domaća ekipa je slavila 2-1.

Glavni grad Srbije po prvi je put ugostio spektakl najveće svjetske MMA organizacije, a događaj UFC Fight Night: Medić vs. Rodriguez ispunio je sva očekivanja. U glavnoj borbi večeri, domaći borac Uroš Medić iskoristio je priliku i na najbolji mogući način zaključio večer. Novosađanin je trebao samo 30 sekundi da završi iskusnog Amerikanca Daniela Rodrigueza.

Uspješan nastup zabilježio je i Aleksandar Rakić, koji je debitirao u teškoj kategoriji. Nekadašnji izazivač iz poluteške kategorije prikazao je taktički zrelu borbu protiv Poljaka Marcina Tybure.

Večer je donijela mješovite rezultate za borce iz regije. Dok su Duško Todorović i Vlasto Čepo upisali poraze, pobjedama su publiku razveselili Nina Milošević, prva Srpkinja s pobjedom u UFC-u na domaćem tlu, te Borislav Nikolić i Jovan Leka. U sunaslovnoj borbi, Novozelanđanin Navajo Stirling iznenadio je bivšeg prvaka Jana Błachowicza nokautom u prvoj rundi.

Paralelno s nogometnim i borilačkim uzbuđenjima, u akciji su bile i mlade hrvatske rukometne selekcije. Muška reprezentacija do osamnaest godina nastupila je na Europskom prvenstvu, gdje je nakon pobjeda protiv Izraela i Portugala u subotu je izgubila od Češke. Tim rezultatom mladi su rukometaši osigurali prolazak u daljnju fazu natjecanja, nastavljajući tako svoj put prema borbi za medalje.

U isto vrijeme, hrvatska ženska rukometna reprezentacija do osamnaest godina nastupa na Svjetskom prvenstvu. Nakon uvjerljive pobjede protiv Fidžija na otvaranju, proteklog vikenda su izgubile od Francuske i tako ostale bez plasmana u daljnju fazu natjecanja.