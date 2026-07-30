Ovo se rijetko viđa: Hrvatske rukometašice ostvarile pobjedu za anale Svjetskog prvenstva

Hrvatski mladi rukomet živi uzbudljive dane. Dok se muška U-18 reprezentacija bori na Euru u Srbiji, njihove kolegice nastupaju na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. Obje selekcije otvorile su turnire pobjedama, ali na potpuno različite načine: jedna je izborena teškim preokretom, a druga je ušla u anale kao jedna od najuvjerljivijih u povijesti.

Na otvaranju EHF Europskog prvenstva u Srbiji, hrvatski mlađi juniori imali su težak zadatak. Reprezentacija Izraela pokazala se kao iznimno čvrst protivnik i vodila je veći dio utakmice. Ipak, kvaliteta i karakter hrvatske momčadi došli su do izražaja u posljednjoj četvrtini susreta. Serijom pogodaka i čvrstom obranom, Hrvatska je uspjela preokrenuti rezultat i na kraju slaviti s 33:29. Junaci pobjede bili su David Bajan s jedanaest pogodaka te Roberto Lucas Pitt s devet golova. Ova teško izborena pobjeda predstavlja važan korak i poticaj za samopouzdanje uoči nastavka natjecanja u skupini C, gdje Hrvatsku još očekuju dvoboji protiv Portugala i Češke. Turnir u Beogradu, koji okuplja 24 najbolje europske momčadi, tek je počeo.

Utakmicu EHF Euro U-18 Hrvatska- Portugal gledajte uživo putem platforme Voyo od 17 sati.

Istovremeno, hrvatska ženska mlađa juniorska reprezentacija odigrala je utakmicu za povijest. Nakon početnog poraza od Egipta na otvaranju Svjetskog prvenstva u Rumunjskoj, izabranicama Nenada Smiljaneca trebala je pobjeda za povratak samopouzdanja. Mlade Hrvatice deklasirale su suparnice s nevjerojatnih 67:4, ostvarivši jednu od najuvjerljivijih pobjeda u povijesti mlađih dobnih kategorija na svjetskim prvenstvima. Rezultat ipak valja staviti u kontekst. Fidži je debitant i prva pacifička nacija na SP-u. Njihovoj ekipi, kojoj je ovo prvo veliko iskustvo, cilj je učenje i promocija rukometa u domovini. Stečeno iskustvo protiv rukometnih velesila pobjeda je sama po sebi.

Za Hrvatsku, ova pobjeda nije samo popravak gol-razlike, već i ključna injekcija samopouzdanja pred odlučujući dvoboj protiv Francuske za prolazak u drugi krug. Riječ je o iznimno talentiranoj generaciji rukometašica, koja je prošle godine osvojila srebro na Europskom prvenstvu za kadetkinje (W17 EHF EURO 2025). Predvođene talentima poput Antee Jerković, ove djevojke imaju potencijal nadmašiti dosadašnji najbolji rezultat Hrvatske na ovom natjecanju, a to je sedmo mjesto.

Početak natjecanja ponudio je dva uspješna, ali različita scenarija. Mladi rukometaši pokazali su karakter, a djevojke silinu. Oba rezultata daju razloga za optimizam pred ključne izazove koji će pokazati stvarni domet ovih generacija i potvrđuju da je budućnost hrvatskog rukometa zasigurno je svijetla.