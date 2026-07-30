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INCIDENT U DARUVARU /

Mladi par uselio u tuđu kuću: Vlasnikova rođakinja prijavila ih policiji

Mladi par uselio u tuđu kuću: Vlasnikova rođakinja prijavila ih policiji
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Bez obzira na to što je kuća bila nenastanjena, vlasnik i dalje ima pravo na zaštitu svoje imovine i privatnosti poručili su iz policije

30.7.2026.
14:27
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Mladi par uselio se u tuđu staru kuću u Daruvaru i počeli su je čistiti da bi u njoj ostali, sve dok ih nije zatekla članica vlasnikove obitelji i pozvala policiju.

Muškarac (25) i žena (24) prošlog su vikenda, 26. srpnja, bez odobrenja vlasnika ušli u dvorište nenastanjene stare kuće u Daruvaru te provalili u kuću i dvorišne prostorije, a potom su ih počeli čistiti s namjerom da se usele.

No, u tome ih je prekinula članica obitelji vlasnika koja ih je zatekla na imanju i o svemu odmah obavijestila policiju.

Bez obzira na to što je kuća bila nenastanjena, vlasnik i dalje ima pravo na zaštitu svoje imovine i privatnosti poručili su iz policije u četvrtak. 

Dodaju da takvo postupanje predstavlja nezakonit ulazak u tuđi prostor te pokazuje koliko je važno poštivati pravo vlasništva i nepovredivost doma. Pravodobnom reakcijom članice obitelji i policije spriječeno je daljnje protupravno korištenje nekretnine, zaključuje policija.

DaruvarIlegalnoStanovanjePolicija
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