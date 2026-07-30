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Živi u raju za pravu siću: 'Najbolje je što mogu mijenjati posao bez brige oko stana'

Živi u raju za pravu siću: 'Najbolje je što mogu mijenjati posao bez brige oko stana'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Amber, koja dolazi iz Whitehavena u grofoviji Cumbria, pronašla je recept kako spojiti jeftino stanovanje s avanturom. Dovoljno je bilo prihvatiti posao u ugostiteljstvu koji uključuje i smještaj

30.7.2026.
14:20
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Dok mnogi ljudi, ne samo Britanci, troše polovicu plaće samo na troškove stanovanja, Britanka Amber Powe (31) za to izdvaja samo 190 funti (oko 220 eura) mjesečno. Živi u srcu slikovitog Lake Districta, jednog od najljepših područja Engleske. Zahvaljujući nekonvencionalnom načinu života, uštedi oko 6.000 funti (oko 7000 eura) godišnje.

Amber, koja dolazi iz Whitehavena u grofoviji Cumbria, pronašla je recept kako spojiti jeftino stanovanje s avanturom. Dovoljno je bilo prihvatiti posao u ugostiteljstvu koji uključuje i smještaj. Svaki mjesec plaća plin, struju i Wi-Fi. O ničemu drugom ne mora brinuti.

Živi u raju za pravu siću: 'Najbolje je što mogu mijenjati posao bez brige oko stana'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

''Kad bih ovdje htjela iznajmiti klasičan stan, koštalo bi me pravo bogatstvo. Ovako uštedim oko 6.000 funti godišnje“, kaže Amber.

Njezin trenutni dom je udobna dvosobna kućica koju dijeli s kuharom. Najbliža trgovina udaljena je deset minuta hoda, a lokalno selo ima i pub i hotel. Luksuz poput vlastitog wellnessa možda joj nedostaje, ali pogled na planine i jezera ima potpuno besplatno.

Živi u raju za pravu siću: 'Najbolje je što mogu mijenjati posao bez brige oko stana'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Amber je već živjela na nekoliko mjesta u Lake Districtu na ovaj način, a slična iskustva stekla je i radeći na australskim farmama. Poslove sa smještajem, prema njezinim riječima, moguće je pronaći u ugostiteljstvu, skrbi ili primjerice kao dadilja.

''Najbolje je to što imam slobodu mijenjati mjesta bez brige oko traženja stana. Osim toga, često su to lokacije okružene prirodom, što mi savršeno odgovara“, objašnjava Amber.

Živi u raju za pravu siću: 'Najbolje je što mogu mijenjati posao bez brige oko stana'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Ipak, život za nekoliko stotina funti mjesečno ima i svoje mane. Duge smjene i sustanari koje ne možete birati ponekad testiraju njezino strpljenje. ''Neki ljudi mogu biti neuredni ili pomalo čudni, ali zasad sam imala sreće“, dodaje zadovoljno Amber.

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