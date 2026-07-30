Otkrivena stroga pravila na setu Nolana: Radi se bez pauze, a zabranio je čak i stolice

Društvenim mrežama počeo se širiti niz videoisječaka u kojima slavni glumci iskreno opisuju kako izgleda rad s Christopherom Nolanom (56). Isječci u kojima glumci kroz smijeh prepričavaju svoja iskustva brzo su postali viralni. Unatoč svemu, zvijezde ističu da upravo u tom strogom režimu leži tajna njegovih filmskih remek-djela.

Zabrana stolica i popularnih čizama

Možda i najpoznatije pravilo na Nolanovom setu jest potpuna zabrana stolica za sjedenje. Anne Hathaway (43) otkrila je da redatelj vjeruje kako ljudi ne rade ako sjede, pa su svi stalno na nogama. Uz to, strogo je zabranjeno korištenje mobitela jer ekipa mora biti stopostotno fokusirana na kadar. Redatelju smetaju i vizualni detalji izvan kamere, pa tako navodno nije mogao podnijeti ni "Ugg" čizme koje je Anne nosila između snimanja jer su mu narušavale estetiku. Ukratko, tko pristane raditi s njim, mora zaboraviti na udobnost.

Unatoč neobičnim zahtjevima, glumci redovito naglašavaju da im je to jedno od najboljih iskustava u karijeri. Budući da nema mobitela ni gubljenja vremena, snimanja teku nevjerojatno brzo i efikasno. Nolan iznimno poštuje svačije vrijeme i točno zna što želi u svakom trenutku. Zbog toga se holivudske zvijezde iznova vraćaju u njegove projekte jer krajnji rezultat na ekranu baš svaki put opravda taj trud.