Kako pobijediti vrućinu bez klima uređaja: 'Ovo je genijalan trik moje tete'

Kad vani vladaju temperature pri kojima se čovjek osjeća kao u pećnici, većina ljudi poseže za ventilatorom ili klima uređajem. Britanac Sam Smith (40) iz Peterborougha tvrdi da rješenje može biti puno jednostavnije, pa čak i jeftinije. Tvrdi da je njegovo tajno oružje protiv vrućine obična zdjela hladne vode.

Ovaj televizijski djelatnik objavio je svoj savjet na internetu i njegova je preporuka brzo obišla društvene mreže, a ljudi su počeli isprobavati je li zaista dovoljna malo vode umjesto skupog hlađenja.

Sam kaže da je ovaj trik otkrio prije nekoliko godina kod svoje tete, koja je svako ljeto pokraj prozora stavljala velike posude s vodom. Tada mu je to djelovalo čudno i pomalo ludo, ali kasnije je shvatio da iza toga stoji jednostavan princip fizike.

"Kad zdjelu s hladnom vodom ili ledom stavite na prozorsku dasku ili ispred ventilatora'', objašnjava Sam, "voda počinje isparavati u zrak."

"Taj proces upija toplinu i može sniziti temperaturu u prostoriji'', tvrdi mladić.

Prema Samu, ideja može pomoći prvenstveno ljudima koji ne žele zbog nekoliko vrućih dana kupovati ventilatore ili skupe klima uređaje, kao i starijima koji traže pristupačan način hlađenja.

Na njegovu objavu reagirali su brojni pratitelji. "Wow. Stvarno je uspjelo... soba se ohladila za oko 10 stupnjeva," napisao je jedan. No nisu svi vjerovali u trik sa zdjelom. Jedan se našalio: "Ujutro bih se probudio i vidio golubove kako se kupaju u tom lavoru!" napisao je. Kako god bilo, ništa ne košta pokušati.

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