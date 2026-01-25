Plivanje u hladnoj vodi može promijeniti život: 'No, pripazite na ovu kobnu pogrešku'

Poznata novinarka, urednica i autorica Lorraine Candy (58) za Daily Mail opisala je traumatično iskustvo nakon plivanja u hladnoj vodi. U trenutku kada je shvatila da joj jezik ne funkcionira kako treba, znala je da je napravila užasnu pogrešku.

Naime, odredila si je deset minuta u ledenom kornvalskom moru, što je, s obzirom na njezino tadašnje iskustvo, smatrala sigurnim. Osjećala se dobro, čak i sjajno, dok se počela oblačiti. A onda je odjednom počela nekontrolirano drhtati i osjećati mučninu. Petominutna vožnja kući činila se nemogućom, pa je popustila i obavila ponižavajući poziv suprugu, nerazgovijetno ga moleći da dođe po nju. Panika u njezinom glasu bila je očita.

Tog je dana naučila važnu lekciju: koliko je kupanje u hladnoj vodi rizično ako se ne pridržavate sigurnosnih pravila. Ili ako postanete previše samouvjereni, kako je rekao njezin suprug dok ju je umotavao u automobilu.

Što je onesposobljenost zbog hladne vode?

Lorraine je doživjela takozvanu onesposobljenost zbog hladne vode, stadij neposredno prije potpune hipotermije. Kako joj je tjelesna temperatura padala, krv se povlačila prema vitalnim organima kako bi ih zaštitila, uskraćujući kisik njezinim udovima i uzrokujući privremenu obamrlost te gubitak koordinacije.

Na ovo stanje upozorila ju je kolegica s kojom je plivala u lokalnom londonskom kupalištu, pa je poslušala njezin savjet i provela cijelo poslijepodne ležeći i pijući litre vrućeg čaja kako bi se ugrijala. Bila je to početnička pogreška, prvi put otkako se počela baviti plivanjem u hladnoj vodi da iz vode nije izašla euforična i puna energije.

Od borbe s perimenopauzom do novog načina života

Prije devet godina Lorraine je bila novakinja u onome što je danas u Velikoj Britaniji postalo nacionalni sport; oko 1,2 milijuna ljudi pripada plivačkim skupinama na otvorenom, od čega su 65 posto žene.

Svoje plivačko putovanje započela je u kasnim četrdesetima. Upravo je ušla u perimenopauzu i borila se s nesanicom, tjeskobom i depresijom. Počela se baviti triatlonima pokušavajući se vježbanjem izvući iz lošeg stanja, no što je više plivala u hladnoj vodi, to je više primjećivala koliko se nevjerojatno osjeća nakon toga.

Bilo je tu posrtaja, poput spomenutog susreta s hipotermijom, ali sada je potpuno prilagođena na hladnu vodu. Pliva tijekom cijele godine samo u kupaćem kostimu. Njezino mentalno zdravlje nikada nije bilo snažnije, a perimenopauzalna depresija je, zahvaljujući i hormonskoj nadomjesnoj terapiji, stvar prošlosti.

No, pojavila se i neočekivana korist. Otkako je počela, stekla je neke od svojih najbližih prijatelja, a zajedništvo koje donosi plivanje u hladnoj vodi nenadmašan je recept za dugovječnost. Usamljenost može biti pogubna kako starite, a pronalaženje svog "plemena", posebno kada djeca odrastu, može vam spasiti život.

Neočekivane dobrobiti i znanstvena podloga

Lorraine je primijetila da joj je imunološki sustav ojačao otkako je počela s kupanjem, dok drugi prijavljuju bolji san, poboljšanje stanja kože i pamćenja te smanjenu tjeskobu. Šok od hladnoće, odnosno bilo koje temperature ispod 15 stupnjeva, zauzvrat poboljšava sposobnost tijela da se nosi sa stresorima. U suštini, ekstremna promjena temperature šokira vaše stanice i potiče ih da rade ono što bi trebale.

Foto: Profimedia

Ne morate to raditi dugo da biste osjetili dobrobiti; prema termičkoj znanstvenici dr. Susanni Soberg, 11 minuta izlaganja hladnoj vodi tjedno dovoljno je za postizanje značajnih zdravstvenih prednosti. Međutim, ključno je da je jednako svjesna opasnosti kao i koristi. Poteškoća leži u tome što postoji mnogo nepredvidivih varijabli, jer hladnoća na svakoga utječe drugačije, a vaša reakcija može varirati iz dana u dan. Loš san, prekomjerni stres, hormonalne fluktuacije, pa čak i ono što ste jeli, mogu pogoršati vašu reakciju na hladnoću.

Kako sigurno započeti s plivanjem u hladnoj vodi?

Lorraine je trebalo neko vrijeme da uspostavi svoju osobnu sigurnu rutinu, kroz istraživanje i staru dobru metodu pokušaja i pogrešaka. Ako razmišljate o tome da se okušate, ona savjetuje da učinite isto.

Nakon iskustva s onesposobljenošću zbog hladnoće, uvijek pazi da ima jasan izlaz iz vode i nikada ne pliva sama. Mnogi odmah uskoče u vodu, što može biti opasno. Usredotočite se na duboko disanje dok ulazite kako bi se tijelo prilagodilo temperaturi i polako se spuštajte.

Pripremite odjeću redoslijedom kojim ćete se oblačiti kako biste uštedjeli vrijeme: prvo stavite kapu i obucite nešto vuneno jer vuna najbrže grije. Pripremite vrući napitak jer želite brzo zagrijati unutrašnjost tijela, zbog čega vrući tuš neće pomoći.

Vaša najtoplija krv prvo teče prema vitalnim organima kako bi ih zaštitila, a ne prema koži. Dok se to događa, možete se osjećati dezorijentirano i pomalo zbunjeno, stoga pokrijte kožu i ugrijte se iznutra napitkom. I ključno, zapamtite "naknadni pad temperature" (after drop). Vaša tjelesna temperatura može nastaviti padati još dugo nakon plivanja, stoga ostanite utopljeni tijekom cijelog dana.

Zimi u vodi uvijek nosi neoprenske čarape i kapu. Možda ju ismijavaju zbog toga, ali to čini plivanje sigurnijim i lakšim. Studije pokazuju da je dovoljno uroniti ramena kako biste osjetili dobrobiti, a tako je lakše razgovarati i plivati u društvu.

Prije nego što počnete, posavjetujte se sa svojim liječnikom o eventualnim postojećim zdravstvenim stanjima, a zatim se odvažite! Svi su dobrodošli uz bazen, jezero ili na plaži. I još jedna skrivena korist: jednom kada se aklimatizirate na hladnoću, sigurno ćete uštedjeti na grijanju. Sada je ona ta koja, umjesto supruga, stalno smanjuje termostat.

