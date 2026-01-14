Liječnica otvorila dušu o toksičnim odnosima u hrvatskom zdravstvu, lavina reakcija sve otkrila

Objava mlade liječnice na Redditu, koja je anonimno odlučila progovoriti o problemima s kojima se susreće na samom početku karijere, pokrenula je burnu raspravu o radnoj atmosferi u hrvatskom zdravstvu.

U iskrenoj objavi opisala je kako je toksičan kolektiv počeo ozbiljno narušavati njezino mentalno zdravlje te je zatražila savjete i iskustva od kolega koji su se našli u sličnoj situaciji.

Reakcije su pokazale da njezin slučaj nije usamljen, već da se radi o duboko ukorijenjenom problemu koji pogađa brojne zdravstvene djelatnike.

Autorica objave, predstavivši se kao mlada liječnica, napisala je: "Na faksu se već dalo naslutiti kako međuljudski odnosi među zdravstvenim radnicima nisu bajni, ali nisam ni očekivala da će biti ovako loše. Želim se nastaviti baviti ovim poslom, ali su mi odnosi s kolegama počeli negativno utjecati na mentalno zdravlje."

Mračna strana rada u zdravstvenom sustavu

Njezino pitanje o tome kako preživjeti u negativnoj sredini izazvalo je lavinu komentara koji su oslikali mračnu stranu rada u sustavu.

Među komentarima s najviše podrške našli su se oni koji su potvrdili njezine navode iz različitih perspektiva. Jedan korisnik je iznio svoje iskustvo kao pacijent, napisavši: "Neki ljudi stvarno ne bi trebali raditi s ljudima. Ne svi, ima ih stvarno ljubaznih... ali veći pečat ostave ovi loši." Drugi zdravstveni djelatnik sažeo je osjećaj beznađa koji mnogi osjećaju: "U prosjeku u svojoj glavi otkaz dajem nekoliko puta mjesečno, a u burnoutu živim zadnjih nekoliko godina. Rekao bi ti da će biti bolje s vremenom, ali nije, jednostavno se navikneš ili izgoriš."

Sindrom izgaranja široko rasprostranjen među liječnicima

Ovakvi osjećaji nisu samo anegdotalni. Istraživanja su potvrdila da je sindrom izgaranja široko rasprostranjen među hrvatskim liječnicima, a kao ključni uzroci često se navode loša organizacija posla, preopterećenost i upravo narušeni međuljudski odnosi. Hrvatski Zakon o zaštiti na radu čak prepoznaje stres na radnom mjestu kao rizik te nalaže poslodavcima da provode mjere za njegovo sprječavanje, no svjedočanstva s terena pokazuju da je praksa često drugačija.

Kao moguće rješenje, mnogi su korisnici istaknuli prelazak u privatni sektor. Medicinska sestra s iskustvom rada u privatnim poliklinikama objasnila je kako tamo vlada drugačija atmosfera: "Šef poliklinike neće trpiti da neka osoba unosi nemir... Odnos i energiju vide i pacijenti i to je ono što je šefu bitno." Više komentatora podijelilo je pozitivna iskustva, opisujući prelazak iz državne bolnice u privatnu ustanovu kao "najbolji potez u životu" i "preporod". Kao glavne prednosti naveli su bolju organizaciju, manje opterećenje i profesionalniji odnos među kolegama.

Druga strana medalje privatnog sektora

Međutim, rasprava je otkrila i drugu stranu medalje. Dio korisnika upozorio je da privatni sektor nije lijek za sve probleme, ističući kako i tamo postoje neetične prakse. Jedan liječnik je podijelio bolno osobno iskustvo liječenja svog oca od karcinoma koje mu je, kako kaže, "fino otvorilo oči koliko je zdravstveni sustav nehuman". Upozorio je da su "najveći privatnici plod državne korupcije" te da se pacijenti mogu susresti s nepotrebnim pretragama i terapijama kojima je jedini cilj profit.

Ova suprotstavljena mišljenja pokazuju da je problem sistemske prirode i da jednostavno mijenjanje radnog okruženja ne jamči rješenje.

Rasprava na Redditu, potaknuta vapajem mlade liječnice, razotkrila je frustracije i izazove s kojima se suočavaju oni koji bi trebali biti stup našeg društva. Iako su neki ponudili praktične savjete poput postavljanja granica, ignoriranja tračeva i fokusiranja na vlastiti rad, dominantan osjećaj je da je toksična kultura u dijelu zdravstva problem koji zahtijeva dublje i sustavnije promjene, a ne samo individualne strategije preživljavanja.

