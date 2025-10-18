Mentalno zdravlje na poslu: Ako ste pod stresom, niste sami. Uz ove savjete promijenite to

Kada je riječ o poboljšanju mentalnog zdravlja na radnom mjestu, važno je stvoriti zdravo i pozitivno okruženje koje pojedincima omogućuje osjećaj sigurnosti, podrške i poštovanja.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da gotovo 60 posto svjetske populacije radi. Budući da mnogi od nas značajan dio života provode na poslu, važno je osigurati pozitivno radno okruženje. Iako je njegovanje zdravog radnog okruženja odgovornost poslodavca, ono se svodi i na to kako se predstavljate kao pojedinac i kako se angažirate s ljudima oko sebe.

Stres na poslu

Ako ste ikada osjećali da ste pod stresom, napeti ili tjeskobni zbog posla - niste sami. Zapravo, stres na radnom mjestu stalno raste posljednjih nekoliko desetljeća, a kulminirao je u rekordnim razinama od pandemije Covida-19, navodi Healthline.

Stres je prirodna ljudska reakcija na stvari koje naš um doživljava kao prijeteće ili izazovne - i to je nešto što svi osjećamo s vremena na vrijeme. Uostalom, između osobnih odnosa, odgovornosti na poslu i kod kuće te drugih životnih događaja, postoji mnogo razloga zašto osjećamo da smo "pod stresom".

Stres povezan s poslom je stres koji ljudi osjećaju zbog posla ili zanimanja, a to je nešto što djelatnici u bilo kojoj industriji ili području mogu iskusiti. Zapravo, prema Upravi za sigurnost i zdravlje na radu (Occupational Safety and Health Administration, skraćeno OSHA), otprilike 65 posto američkih radnika smatra posao donekle ili vrlo značajnim izvorom stresa.

Koji su uzroci stresa na poslu?

Iako različiti čimbenici mogu doprinijeti stresu na radnom mjestu, neki od češćih razloga za stres povezan s poslom uključuju:

Odgovornosti izvan vašeg radnog mjesta,

Previše odgovornosti na vašem radnom mjestu,

Povećanje vašeg redovnog radnog opterećenja,

Situacije nad kojima nemate kontrolu,

Uznemiravanje ili diskriminacija na radu.

Naravno, svatko doživljava stres iz različitih razloga, pa se uzroci stresa na radnom mjestu mogu razlikovati od osobe do osobe.

Kako smanjiti stres na poslu?

Upravljanje stresom na radnom mjestu može se činiti kao zadatak samo za zaposlenike, ali u stvarnosti smanjenje stresa povezanog s poslom zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje i zaposlenike i njihove poslodavce.

Foto: Pexels

U jednoj maloj studiji iz 2018. godine, znanstvenici su istražili potrebe za sprječavanjem stresa na radu otprilike 15 zaposlenika i nadređenih iz različitih zanimanja. Prema studiji, neke od mogućih mjera sprječavanja stresa uključivale su stvari poput odgovarajućeg osoblja, odgovarajućeg radnog opterećenja, čestih pauza i otvorene komunikacije, između ostalog.

Međutim, ponekad nije izvedivo da netko čeka promjene na radnom mjestu kako bi ublažio svoj stres na poslu, posebno u djelatnostima koje su mu sklonije, poput zdravstva i korisničke službe. Evo nekoliko potencijalnih alata koje kao zaposlenik možete koristiti kako biste lakše upravljali stresom na radnom mjestu:

Svjesnost (mindfulness) : Istraživanja pokazuju da bavljenje svjesnim aktivnostima poput meditacije može pomoći u smanjenju stresa i naprezanja na poslu te poboljšati opću dobrobit.

: Istraživanja pokazuju da bavljenje svjesnim aktivnostima poput meditacije može pomoći u smanjenju stresa i naprezanja na poslu te poboljšati opću dobrobit. Kretanje : Bilo koja vrsta vježbanja korisna je za stres, ali istraživanja sugeriraju da vježbe poput joge mogu značajno pomoći u smanjenju stresa povezanog s poslom.

: Bilo koja vrsta vježbanja korisna je za stres, ali istraživanja sugeriraju da vježbe poput joge mogu značajno pomoći u smanjenju stresa povezanog s poslom. Terapija : Terapija s obučenim stručnjakom za mentalno zdravlje može vam pomoći da naučite različite strategije suočavanja za bolje upravljanje razinom stresa na poslu.

: Terapija s obučenim stručnjakom za mentalno zdravlje može vam pomoći da naučite različite strategije suočavanja za bolje upravljanje razinom stresa na poslu. Povezanost: Ako osjećate da ste pod stresom ili iscrpljeni na poslu, obratite se nadređenom i obavijestite ga kako to utječe na vas. Mogu postojati i grupe za zaposlenike koje pomažu u smanjenju stresa u vašoj tvrtki.

Iako postoje brojni pristupi koje možete poduzeti kako biste smanjili stres povezan s poslom, nije uvijek lako napraviti taj prvi korak. Ako ste zabrinuti da stres s posla utječe na vašu kvalitetu života, obratite se svom liječniku kako biste razgovarali o sljedećim koracima.

Mentalno zdravlje na poslu

Izgradnja zdravih navika na poslu zahtijeva vrijeme i ne mora uvijek biti laka, posebno kada se postavljaju bolje granice, piše Healthline.

Primjeri načina na koje možete početi poboljšavati svoje mentalno zdravlje na poslu uključuju:

Davanje prioriteta vašoj dobrobiti : redovite pauze tijekom radnog dana, učenje odbijanja dodatnih zadataka ako nemate kapaciteta za njih, dovoljno sna i održavanje zdrave prehrane.

: redovite pauze tijekom radnog dana, učenje odbijanja dodatnih zadataka ako nemate kapaciteta za njih, dovoljno sna i održavanje zdrave prehrane. Izgradnja veza s kolegama

Postavljanje jasnih granica između poslovnog i privatnog života: P oput završetka posla na vrijeme kad je to moguće.

oput završetka posla na vrijeme kad je to moguće. Traženje podrške kada je potrebno

Korištenje resursa za mentalno zdravlje na radnom mjestu.

Također, može biti korisno stvoriti rutinu na kraju dana kako biste signalizirali jasnu granicu između vašeg poslovnog i osobnog života. To vam također može pomoći da se lakše isključite i pronađete načine za opuštanje.

Foto: Pexels

Kako možete dati doprinos stvaranju zdravog radnog okruženja?

Postoji mnogo načina na koje svi možemo dati svoj doprinos stvaranju pozitivne radne kulture. Važno je biti svjestan kako svakodnevno komunicirate s ljudima oko sebe.

Evo nekoliko jednostavnih načina kako to učiniti:

Imajte pozitivnu namjeru i izbjegavajte pretpostavke,

Održite profesionalnost i izbjegavajte ogovaranje kolega

Pokažite zahvalnost kolegama prepoznavanjem njihovog uspjeha ili napornog rada

Prakticirajte otvorenu komunikaciju i govorite iskreno, jasno i s poštovanjem, posebno kada dajete povratne informacije,

Budite otvoreni za povratne informacije kako biste poboljšali svoje vještine,

Budite pouzdani i poštujte tuđe vrijeme, posebno kada su u pitanju rokovi,

Aktivno slušajte i izbjegavajte prekidanje drugih dok govore.

Kako poslodavci mogu promovirati pozitivno radno okruženje?

Postoji nekoliko načina na koje poslodavci mogu pomoći u poticanju radnog mjesta koje daje prioritet mentalnom zdravlju, uključujući:

1. Stvaranje pozitivne kulture na radnom mjestu

Stvaranje okruženja u kojem se svatko osjeća sposobnim doprinijeti,

Nuđenje fleksibilnog radnog vremena i metoda (poput rada na daljinu) gdje je to moguće,

Osiguravanje da su očekivanja od posla jasna i da je radno opterećenje upravljivo,

Osiguravanje da se naporan rad i uspjesi prepoznaju i slave,

Stvaranje prostora u kojem se razgovori o mentalnom zdravlju normalni.

2. Uspostavljanje učinkovitih politika mentalnog zdravlja

Osiguravanje da su jasne politike mentalnog zdravlja na snazi ​​i lako dostupne,

Osiguravanje da se diskriminacija ili uznemiravanje odmah rješava.

3. Nuđenje resursa za obuku i podršku

Nuđenje obuke o kulturnoj osviještenosti i predrasudama svima,

Podučavanje zaposlenika kako prepoznati znakove izgaranja i kako primijeniti bolje granice,

Nuđenje podrške i obuke menadžerima za prepoznavanje stresa na radnom mjestu, uz promicanje zdravih granica između menadžera i njihovih podređenih,

Stvaranje dostupnih resursa za mentalno zdravlje, uključujući informacije o pronalaženju vanjske podrške,

Nuđenje programa pomoći zaposlenicima.

Ponekad može biti teško upravljati mentalnim zdravljem na poslu, bilo zbog radnog opterećenja ili drugih stresora. U tim slučajevima razmislite o otvorenom razgovoru sa svojim nadređenim o svim preprekama s kojima se suočavate na poslu i o mogućnostima podrške koje vam mogu pomoći.

Ako to nije opcija, mnoge tvrtke nude programe pomoći zaposlenicima, besplatne usluge koje mogu uključivati ​​povjerljivo, kratkoročno savjetovanje, inicijative za dobrobit i intervencije u kriznim situacijama.

