Lavrov: 'Ako nas napadnu, razorit ćemo ih!'; Pomaknut termin sastanka Trumpa i Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki predsjednik Donald Trump sastaju se u nedjelju poslijepodne na Floridi kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.

Rusija je u subotu napala Kijev i druge dijelove ratom razorene Ukrajine stotinama projektila i dronova, izazvavši prekide struje u dijelovima glavnog grada, što je Zelenski nazvao ruskim odgovorom na mirovne napore. Ruski predsjednik Vladmir Putin jučer je objavio da su ruske snage zauzele Mirnohrad i Huljajpolje.

Troje ozlijeđenih u ruskim napadima u Harkivu

Tri su civila ozlijeđena u jučerašnjim ruskim napadima u Harkivu, objavila je Ukrajinska Nacionalna policija, prenosi Sky News.

Policija je izjavila da dokumentira "posljedice ratnih zločina" koje je počinila Rusija, čije vojno osoblje "izvodi napade na naselja u harkivskom, bogoduhovskom, čugujevskom i kupjanskom okrugu".

Kao rezultat napada, 66-godišnjak je liječen zbog akutne stresne reakcije, dok je u napadu dronom ranjen 50-godišnji muškarac, a još jedna osoba je ozlijeđena nakon što su kuće uništene, dodala je policija.

Pomaknut termin sastanka Trump-Zelenski

Bijela kuća objavila je da je sastanak predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na Floridi pomaknut dva sata ranije.

Prema ažuriranom rasporedu, Trump će u nedjelju u 13:00 po lokalnom vremenu Floride, odnosno u 19:00 po hrvatskom vremenu, sudjelovati u bilateralnom sastanku s predsjednikom Ukrajine, priopćila je američka administracija.

Ranije je bilo najavljeno da će se sastanak održati u 15:00 po lokalnom vremenu. Susret će se održati u Palm Beachu, gdje se nalaze Trumpov golf-klub i njegovo imanje.

Lavrov: Rusija nema namjeru napasti nikoga

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva nema namjeru napasti ikoga, ali je upozorio europske dužnosnike da bi svaki napad na Rusiju izazvao razoran odgovor.

„Moja poruka europskim političarima koji, čini se, imaju problema s prihvaćanjem te činjenice — nadam se da će pročitati ovaj intervju — jest da još jednom ponovim kako nema potrebe bojati se da će Rusija ikoga napasti“, rekao je u intervjuu za TASS.

„Međutim, ako bi netko razmatrao napad na Rusiju, suočio bi se s razornim udarom“, istaknuo je šef diplomacije, dodajući da je ruski predsjednik Vladimir Putin to više puta naglasio.

Ranije je ruski šef države upozorio da bi svaki udar duboko unutar Rusije zapadnim oružjem dugog dometa bio dočekan „razornim odgovorom“.

Još 2023. godine Putin je istaknuo da bi ruski uzvratni napadi bili „apsolutno neprihvatljivi za bilo kojeg potencijalnog agresora“. „Od trenutka kada se otkrije lansiranje projektila, bez obzira odakle dolazi — s bilo koje točke svjetskih oceana ili s bilo kojeg teritorija — uslijedit će protuudar, s toliko projektila, s toliko stotina naših projektila u zraku, da nijedan neprijatelj neće imati šanse za preživljavanje“, rekao je. Ruski predsjednik dodao je da bi se uzvratni udari provodili „u nekoliko smjerova istodobno“.

Mirovni pregovori na Floridi

Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.

Ukrajinski predsjednik i njegova delegacija stigli su na Floridu kasno u subotu, izvijestio je zamjenik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Serhij Kislica na platformi X. Moskva je više puta inzistirala da Ukrajina preda cijeli Donbas, čak i područja koja su još uvijek pod kontrolom Kijeva.

Ruski dužnosnici prigovorili su na druge dijelove najnovijeg mirovnog prijedloga, što je izazvalo sumnje u to hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti što god bude rezultat razgovora Trumpa i Zelenskog.

Ukrajinski predsjednik je u petak za Axios rekao da se još uvijek nada ublažiti američki prijedlog o potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa.

U slučaju neuspjeha, cijeli plan od 20 točaka trebao bi biti stavljen na glasovanje u sklopu referenduma. Kako bi se Ukrajini omogućilo da održi takvo glasovanje, Zelenskij je rekao da bi Rusija trebala pristati na 60-dnevno primirje. Axios je izvijestio da američki dužnosnici smatraju spremnost na održavanje referenduma "velikim korakom naprijed" i znakom da Zelenskij više ne isključuje mogućnost teritorijalnih ustupaka.

Nedavna anketa sugerira da bi ukrajinski birači također mogli odbaciti mirovni plan. Kijev i Washington su se složili oko mnogih pitanja, a Zelenski je u petak izjavio da je 90 posto plana od 20 točaka dovršeno. No, pitanje koji će teritorij, ako će uopće biti ustupljen, biti predan Rusiji ostaje neriješeno.

Dok Moskva inzistira na tome da dobije cijeli Donbas, Kijev želi da se karta zamrzne na trenutnim linijama bojišnice. Sjedinjene Države su predložile slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina napusti to područje, iako ostaje nejasno kako bi ta zona funkcionirala u praksi.

