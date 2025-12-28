Imali ste neku od ovih hrvatskih igračaka? Ovo bi vas moglo vratiti u djetinjstvo

Ako vas često uhvati nostalgija za bezbrižnim i razigranim djetinjstvom, postav Hrvatskog školskog muzeja mogao bi vas vratiti nekoliko desetljeća unatrag. U galeriji muzeja u Hebrangovoj 5 otvorena je izložba „Bilo jednom… Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću“, koja donosi bogat presjek domaće industrije igračaka prošlog stoljeća.

Izložba je nastala zahvaljujući javnom pozivu građanima da muzeju doniraju igračke iz svog djetinjstva s kojima se više ne igraju, a danas predstavljaju vrijedan dio kulturne baštine. Okupljene su igračke iz nekad najvećih hrvatskih tvornica poput Biserke, UZOR-a, Jugoplastike, 25. maja – Labin te TIK-TIK-a iz Krapine, koje su obilježile odrastanje brojnih generacija.

Posjetitelji mogu razgledati originalne primjerke, uključujući i popularne igračke nastale nakon što je Biserka dobila Disney licencu, kao i asistivne i didaktičke igračke. Izložba pokazuje kako su industrijski proizvedene igračke odražavale društvene promjene, poticale maštu i kreativnost djece te imale važnu pedagošku ulogu. Dostupan je i audiovodič za slijepe i slabovidne osobe.

A dok razgledavate vitrine, možda ćete se i sami prisjetiti - jeste li kao dijete imali neku od ovih igračaka i čuvate li je još negdje na tavanu?