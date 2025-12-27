Zrinkin slučaj podsjetio nas je na onu Janičinu legendarnu utrku o kojoj se i dan danas priča

Semmering ima posebno mjesto u karijeri najbolje hrvatske skijašice Zrinke Ljutić. Upravo na tom austrijskom skijalištu prije pet godina prvi je put nastupila u Svjetskom kupu, a već godinu kasnije ondje je stigla i do svoje prve pobjede. Bio je to trenutak koji je označio početak niza vrhunskih slalomskih rezultata i put prema osvajanju Malog kristalnog globusa.

Ovogodišnji veleslalom u Semmeringu Zrinka neće pamtiti po rezultatu koji se pamti cijelu karijeru, ali 13. mjesto teško se može nazvati razočaranjem. Pogotovo kada se zna da je veći dio druge subotnje vožnje odskijala bez jednog štapa. Na sredini staze ostala je bez njega, no unatoč tome utrku je privela kraju i pokazala iznimnu borbenost.

Ta situacija podsjetila nas je na jednu od najslavnijih utrka u povijesti hrvatskog skijanja, legendarni slalom Janice Kostelić na Sljemenu, iako je slalom tehnički drugačija disciplina u kojoj je ruka više priubljena i više udara u štapove, nego u veleslalomu, gdje tijelo dodiruje štapove.

Kako bilo, bio je to dan i Janičin podvig koji su zauvijek promijenili percepciju granica u ovom sportu...

Na zagrebačkom Sljemenu 5. siječnja 2006. vozio se slalom Svjetskog kupa, a očekivanja su bila velika. Janica Kostelić prvu je vožnju završila na sedmom mjestu i imala realne šanse za vrh. No već na drugoj kapiji druge vožnje dogodio se veliki peh – ostala je bez štapa i rukavice.

Skijati bez štapa i rukavice gotovo je nezamislivo, usporedivo s igranjem nogometa bez kopački ili košarke bez tenisica. No Janica je tog dana prkosila svakoj logici. Nošena atmosferom i publikom koja je bila u transu, bez oklijevanja je napadala svaku vendu, udarala rukom po štapovima, ozlijedila ruku, ali nije stajala.

U cilj je ušla s nevjerojatnih 1.90 sekundi prednosti ispred tada vodeće Šarke Zahrobske. Sljeme je eruptiralo, publika je bila u deliriju, a Janica je odmah nakon utrke morala na liječničku pomoć jer joj je ruka bila u teškom stanju zbog udaraca i ledenih uvjeta.

Bio je to dan koji je ušao u sportske enciklopedije, trenutak koji se i danas prepričava i koji će se još dugo prenositi s generacije na generaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić bez štapa do 13. mjesta u u austrijskom Semeringu