Nekadašnja predanost sada je nedostatak: Jedna stvar na poslu više se ne smatra prihvatljivom

Dani kada se, unatoč bolesti odlazilo na posao pod svaku cijenu polako postaju prošlost. Novo istraživanje pokazuje kako gotovo trećina Amerikanaca smatra da je bolje ostati kod kuće ako se osjećate bolesno, signalizirajući značajnu promjenu u radnoj kulturi i društvenim očekivanjima.

Prema istraživanju koje je proveo Talker Research na uzorku od 2000 ljudi, analizirani su stavovi o prehladi i gripi te evoluirajući bonton vezan uz odmor i oporavak. Rezultati su jasni – kolektivno zdravlje dobiva prednost pred individualnom "izdržljivošću", piše Yahoo.

Promjena u percepciji

Nekadašnji simbol predanosti poslu – dolazak u ured unatoč kašlju i povišenoj temperaturi – danas gubi na vrijednosti. Čak 31 posto ispitanika izjavilo je da više ne postoji nikakva "značka časti" ili divljenja vrijedna kvaliteta u tome da se netko bolestan pojavi na radnom mjestu.

Štoviše, ideja da se takvim ponašanjem može impresionirati nadređene također blijedi. Samo četvrtina ispitanika (25 posto) i dalje čvrsto vjeruje da bi takav potez ostavio pozitivan dojam na šefove, što ukazuje na to da se i na menadžerskoj razini mijenja svijest o važnosti zdravlja zaposlenika.

Briga za zdravlje ispred svega

Istraživanje, provedeno za tvrtku Zipfizz, otkrilo je zanimljiv raskorak između osobnog ponašanja i stava prema drugima. Iako je 21 posto ispitanika priznalo da su u posljednjih godinu dana bolesni otišli na posao ili društveno okupljanje, velika većina, njih čak 86 posto, osjeća izraženu zabrinutost za vlastito zdravlje kada vide da im kolege dolaze na posao s vidljivim simptomima bolesti.

Ovaj podatak pokazuje da, iako ponekad i mnogi krše nepisana pravila, postoji snažan konsenzus oko toga što je ispravno, a to je zaštita zdravlja cijelog kolektiva.

Iako istraživanje ne ulazi u dublje uzroke ove promjene, teško je ne primijetiti utjecaj nedavne globalne pandemije. Povećana svijest o širenju virusa i važnosti kolektivnog zdravlja redefinirala je granice prihvatljivog ponašanja. Ono što se nekada smatralo predanošću poslu, danas se sve više doživljava kao neodgovornost prema kolegama i zajednici.

Prioritet više nije individualno dokazivanje, već kolektivna dobrobit i zdravo radno okruženje, što je promjena koju će mnogi zasigurno pozdraviti.

