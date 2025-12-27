Jennifer Loper podijelila s pratiteljima intimne trenutke s božićne proslave

Planetarno popularna zvijezda Jennifer Lopez (55) oduševila je svoje pratitelje na Instagramu podijelivši rijetke i intimne trenutke sa svoje božićne proslave. U nizu fotografija objavljenih na sam Božić, pjevačica i glumica pokazala je kako provodi blagdane u toplini doma, okružena svojom obitelji, samo nekoliko dana prije početka svoje nove spektakularne rezidencije u Las Vegasu.

Obiteljska idila u blagdanskom ruhu

Uz jednostavan i nostalgičan opis "'Twas the night…", JLo je objavila galeriju fotografija koje odišu obiteljskom srećom i opuštenom atmosferom. Na slikama pozira u udobnoj prugastoj pidžami, baš kao i ostatak njezine obitelji, uključujući njezinu djecu, blizance Maxa i Emme.

Svi zajedno okupljeni na kauču, s osmijesima na licima, stvaraju prizor blagdanske idile. Posebnu pažnju privlači i raskošno okićeno božićno drvce koje dominira prostorijom, stvarajući savršenu pozadinu za ove dragocjene uspomene. Lopez na fotografijama izgleda sretno i ispunjeno, odstupajući od svog uobičajenog glamuroznog imidža i pokazujući svoju nježniju, privatnu stranu.

Njezini obožavatelji bili su dirnuti ovim prizorima, a komentari su se nizali velikom brzinom. Poruke poput "Ova slika je sve! Obitelj je sve", "Prekrasna, kao i uvijek" i brojna srca preplavila su objavu, potvrđujući koliko njezina publika cijeni kada s njima podijeli djelić svog privatnog života. Ova objava pokazuje da, unatoč statusu globalne ikone, Lopez najviše cijeni vrijeme provedeno s najbližima.

Nova era nakon burne godine

Ovi trenuci obiteljskog mira dolaze na kraju iznimno dinamične i izazovne godine za pedesetšestogodišnju zvijezdu. Nakon što je njezin razvod od Bena Afflecka (52) finaliziran u siječnju 2025. godine, ovo je bio njezin prvi Božić kao samohrane majke nakon te veze. Čini se da je utjehu i snagu pronašla upravo u obitelji, što ove fotografije i potvrđuju. Godina 2025. bila je i profesionalno vrlo plodna; njezini filmovi "Unstoppable" i "Kiss of the Spider Woman" ostvarili su zapažen uspjeh, a imala je i iznenađujuću cameo ulogu u novom nastavku franšize "Anaconda", koji je objavljen upravo oko Božića.

Opuštanje u krugu obitelji za Lopez je ujedno i kratak predah prije novih velikih profesionalnih izazova. Već 30. prosinca započinje njezina nova, dugo očekivana rezidencija u Las Vegasu pod nazivom "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas" u The Colosseumu u Caesars Palaceu. Ovim se spektaklom vraća na scenu Las Vegasa nakon iznimno uspješne rezidencije "ALL I HAVE" koja je trajala od 2016. do 2018. godine.

