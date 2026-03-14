Očekuje nas pravi spektakl u Kini: 'Bit će totalni kaos i rusvaj'

Velika nagrada Kine, druga utrka u sezoni Formule 1 vozi se u nedjelju s početkom u 8.00 s prijenosom na RTL-u i Voyo, a sprint utrku i mogli ste jutros pratiti uz RTL-ove stručne su komentatore Ivana Blažička i Nevena Novaka. Evo njihovih očekivanja uoči sutrašnje utrke:

"Ono što je super bitno i što nam je pokazala sprint utrka činjenica je da se u Kini može napadati i da se u Kini može napadati s različitih strana po različitim putanjama. Tako da mislim da će biti svega", rekao je Blažičko.

"Kvalifikacije su bile apsolutna drama, baš zato što je Russell stao u Q3, ostao je stajati na stazi, pa se nije znalo hoće li se pokrenuti. Jedva se dovukao do boksa, a onda u boksu bila je velika strka i zbrka. Prvi startni red odlična je stvar za Georgea Russella, ali garancija jako zanimljivog starta sutra zato što su sutra po prvi put u drugom redu dva Ferrarija, a pokazali su u Australiji na sprint raceu da startaju bolje od svih ostalih. Mislim da će prvi zavoj i prvi krug biti totalni kaos i rusvaj", rekao je Novak.

A kako će proći prvih nekoliko ili svih 56 krugova, sutra, naravno, možete pratiti ekskluzivno u programu RTL a. Utrka za Veliku nagradu Kine počinje u 8 sati ujutro, uz prijenos na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo, a prije toga već od 7 sati nemojte propustiti našu specijalnu emisiju Formula na RTL u uz Filipa Brkića, Nevena Novaka i Ivana Blažička. Budite uz RTL i Formulu 1.