Na Trešnjevci se dogodila sjajna stvar za sve zaljubljenike u hokej na travi: 'Nevjerojatan napredak'

KRASNA PRIČA /

Zajedništvo na djelu! Zagrebački klubovi hokeja na travi odlučili su riješiti općepoznati problem nedostatke sportske infrastrukture - sami su prikupili sredstva za izgradnju novog centra u kojem svoju ekipu imaju i mame čija djeca ondje treniraju.

Više donosi reporter RTL Danas Maro Miljanić.

Dva terena, novi reflektori, moderna teretana i ukupno 2400 kvadrata za više od 300 djece. Sve ovo obuhvaća novi centar za hokej na travi na zagrebačkoj Trešnjevci.

"Ovo je nevjerojatni zapravo napredak za hokej na travi - dvoranski dio koji je zapravo bio u nedostatku resursa", rekao je Davor Plavec, član Hokejskog kluba Marathon

I zato su 4 zagrebačka kluba - Trešnjevka, Marathon, Concordia i Jedinstvo odlučili problem nedostatka infrastrukture uzeti u svoje ruke, pa su sami prikupili iznos od čak 150 tisuća eura.

Inače klubovi ne vole niti biti na istom terenu, a mi tu sada imamo 4 kluba koji su se nekako zajedno skupili svi i na kraju i isfinancirali i pomogli, a mislim da je tu još više napravljeno kroz nekakvu fizičku pomoć", otkrio je Dino Dušak, tajnik Zagrebačkog hokejskog saveza

A da ovaj centar doista ima sjajne uvjete potvrđuju nam i oni koji su ga stigli isprobati.

"Meni je dobro trenirati u ovom balonu zato što inače kad smo bili po zimi morali smo ići po drugim školama trenirati", rekao je mladi hokejaš Kristian, a Patrik je otkrio:

"Zanimljivije nego kad smo išli po drugim školama na parketu i loptica više odskače po ovoj plastici."

A na ovim terenima rodila se i jedna neuobičajena priča. Svoju ekipu osnovale su i majke iz kluba Marahton. Treniraju 3 puta tjedno a već su odradile i nekoliko turnira pod simboličnim imenom – Mamathon. Kada postignu pogodak muževi im pale baklje...

"To je najbolje. Ne puštamo im, a oni se isto dosta trude i moraju paziti da nas ne ozljede", rekla je Ana Pulić, igračica ekipe Mamathon.

Hokej na travi u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Prva utakmica odigrana je prije 120 godina, a 1957. Jugoslavija i Čehoslovačka igrali su na Maksimiru pred čak 15 tisuća ljudi. A što je to zanimljivo u ovom sportu – provjerili smo i sami.