Sve oči uprte u Åre: Pada li odluka o Kristalnom globusu?

Posljednja veleslalomska utrka regularnog dijela sezone u Švedskom Areu.

NAJAVA

Karavana Svjetskog skijaškog kupa seli u Åre u Švedskoj, gdje je na rasporedu deveti veleslalom sezone za skijašice. Utrka na poznatoj stazi Störtloppsbacken ima posebno značenje jer je riječ o posljednjem veleslalomu regularnog dijela sezone, a upravo bi rezultati iz Årea mogli presuditi u borbi za Kristalni globus i mjesta na završnici Svjetskog kupa.

Ova utrka ujedno je i posljednja prilika za skijašice da osiguraju plasman među 25 najboljih u disciplini, koje će nastupiti na velikom finalu u Hafjellu u Norveškoj. Zbog toga se očekuje iznimno agresivna i napeta utrka, posebno među natjecateljicama koje se nalaze blizu granice za plasman u završnicu.

U poretku veleslaloma trenutačno vodi Austrijanka Julia Scheib s 560 bodova i u Švedsku dolazi kao glavna favoritkinja za osvajanje Kristalnog globusa. Iako ima solidnu prednost, sezona još nije zaključena, pa bi eventualni slabiji rezultat mogao otvoriti vrata konkurentkinjama.

Najbliže su joj Švicarka Camille Rast i domaća uzdanica Sara Hector, koje i dalje gaje nadu da bi snažnim nastupima u završnici sezone mogle zakomplicirati borbu za naslov. Među glavnim izazivačicama nalazi se i Mikaela Shiffrin, dok su u vrhu poretka još Alice Robinson i Paula Moltzan.

Trenutni poredak veleslaloma (Top 5):

Julia Scheib – 560 bodova

Camille Rast – 471 bod

Sara Hector – 429 bodova

Mikaela Shiffrin – 353 boda

Alice Robinson – 312 bodova

Paula Moltzan – 312 bodova

Ove sezone Hrvatska je već imala razloga za slavlje. Zrinka Ljutić ostvarila je sjajan rezultat kada je osvojila drugo mjesto na utrci u Tremblantu, što je zasad jedino hrvatsko postolje u ovoj disciplini ove zime.

Upravo zato će nastup u Åreu biti nova prilika da hrvatska skijašica završi sezonu u visokoj noti i eventualno ponovno zaprijeti najboljima.

Organizatori su već odredili i postavljače staze. Prvu vožnju postavit će Talijan Daniele Simoncelli, dok će za drugu vožnju biti zadužen Novozelanđanin Tim Cafe.

S obzirom na stanje u poretku i važnost bodova u završnici sezone, utrka u Åreu mogla bi donijeti jednu od najnapetijih veleslalomskih bitaka ove zime, onu koja će možda odlučiti i novu vlasnicu Kristalnog globusa.

