Vratio se nakon što je pobijedio rak pa donio šokantnu odluku: 'Ne mogu više, tresem se'

Vratio se nakon što je pobijedio rak pa donio šokantnu odluku: 'Ne mogu više, tresem se'
Foto: Eric Dubost/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Javno je govorio o napadima panike kada stoji ispred startnih vrata na utrkama

13.3.2026.
14:35
Hina
Eric Dubost/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Švicarac Niels Hintermann, koji se vratio u Svjetski kup u alpskom skijanju nakon borbe s rakom, objavio je svoje povlačenje iz skijanja u emotivnoj izjavi na marginama današnje utrke spusta u Courchevelu.

"Više nisam spreman riskirati svoj život koliko moram", rekao je 30-godišnjak u intervjuu za švicarsku televiziju u Courchevelu. "Prekinuo sam mnoge terapije koje su mi dale drugi život. Više ne mogu ovo shvatiti olako."

Hintermann je u listopadu 2024. javno otkrio da mu je dijagnosticiran limfom, a podvrgnut je kemoterapiji i zračenju. Početkom 2025. objavio je da se oporavlja, vratio se za tekuću sezonu Svjetskog kupa i čak je dva puta završio među prvih sedam.

Tijekom svoje karijere, skijaš iz Züricha osvojio je dvije utrke spusta Svjetskog kupa, obje u Kvitfjellu, 2022. i 2024, a godine 2017. osvojio je i alpsku kombinaciju u Wengenu.

Već se prije gotovo dva tjedna povukao iz spusta u Garmisch-Partenkirchenu, a sada se iznenađujuće povukao i iz utrke u Courchevelu. Javno je govorio o napadima panike kada stoji ispred startnih vrata na utrkama.

"Cijelo mi se tijelo trese, sve utihne", rekao je švicarski skijaš."Kroz glavu prolaze različiti scenariji o kojima definitivno ne želite razmišljati". Hintermann je čak pokušao ublažiti napade panike hipnoterapijom, ali nije se mogao natjecati.

U televizijskom intervjuu sportaš je kazao kako je spust vrlo opasan ako niste 100 posto sigurni u svoje skijanje. "Želio sam se povući pod svojim uvjetima, a da ne završim u sigurnosnoj mreži."

Hintermann je posljednjih dana samo nekolicini ljudi rekao da mu se karijera bliži kraju, pa je njegovom odlukom bio iznenađen i Marco Odermatt

