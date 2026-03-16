Obline u prvom planu: Kylie Jenner crvenom haljinom zaustavlja dah

U moru glamuroznih haljina i holivudskog glamura, Kylie Jenner ostala je svoja i zaigrala na kartu seksipila. Kao višegodišnja djevojka glumca Timothéeja Chalameta, Jenner je na prestižnu dodjelu Oscara stigla u haljini koja nije mogla proći nezamijećeno.

Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

Crvene šljokice, uski kroj te duboki dekolte dobitna su kombinacija za Kylie koja i inače voli naglasiti svoju ženstvenost.

Foto: KEVIN WINTER/Getty images/Profimedia

Riječ je o zapanjujućoj haljini modne kuće Schiaparelli u kojoj je Kylie podsjetila na popularan lik Jessice Rabbit, na što se i sama našalila putem Instagrama.

"Tko je Jessica", napisala je 28-godišnja Kylie podijelivši video u kojem zavodljivo hoda i popravlja šminku.

Podsjetimo, odnos Kylie Jenner i Timothéeja Chalameta prvi je put počeo puniti medijske stupce u proljeće 2023., kada su se pojavile glasine da su zajedno.

Iako su dugo pokušavali zadržati vezu podalje od javnosti, prvi put su se zajedno pojavili na velikom holivudskom događanju početkom 2024. godine. Njihov prvi veliki javni izlazak bio je na dodjeli Zlatnih globusa 2024, gdje su sjedili zajedno i razmjenjivali nježnosti pred kamerama.

