Slavna ljepotica otkrila najmračniji trenutak života: 'Mislila sam da moram ubiti majku'

Poznata manekenka i glumica Cara Delevingne (33) otvoreno je progovorila o najmračnijem razdoblju svog života, otkrivši šokantne detalje o borbi s ovisnošću koja je započela još u tinejdžerskim danima.

U rijetko iskrenom intervjuu za podcast "Call Her Daddy" kod voditeljice Alex Cooper, 33-godišnja zvijezda priznala je da je s drogom počela eksperimentirati već s 14 godina, a ubrzo je i sama postala ovisnica.

Foto: Call Her Daddy/YouTube/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Delevingne je otkrila kako je u mladosti čak i prodavala drogu kako bi financirala vlastitu konzumaciju.

"Budući da tada nisam imala novca, počela sam kupovati drogu kako bih je prodavala i konzumirala. Polovicu bih prodala, a ostatak uzela za sebe. Praktički sam drogu prodavala besplatno", priznala je.

Manekenka je objasnila da joj je droga pružala privremeni bijeg od problema s kojima se nosila još od djetinjstva.

"Voljela sam kako sam se osjećala. Nisam morala razmišljati o svojoj mami, o tome jesam li dovoljno dobra u školi ili zašto ne volim samu sebe. Sve je jednostavno nestalo", rekla je.

Foto: Call Her Daddy/YouTube/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

'Mislila sam da mi je tata Bog, a mama vrag'

Jedan od najvećih problema razvila je s ketaminom, no posebno opasno razdoblje nastupilo je kada je počela svakodnevno uzimati LSD. Tada su se pojavile teške halucinacije i ozbiljni problemi s mentalnim zdravljem.

"Mislila sam da mi je tata Bog, a mama vrag i da je moram ubiti kako bih spasila kraj svijeta. Izgubila sam razum", ispričala je.

Situacija je postala toliko ozbiljna da je već sa 15 godina doživjela živčani slom i borila se sa suicidalnim mislima.

"Cijeli moj svijet se raspao. Pomislila sam da je sve što sam vjerovala posljednjih 15 godina pogrešno. Mozak mi je bio u potpunom kaosu", priznala je.

Prekretnica u njezinu životu dogodila se kada je napunila 30 godina. Nakon odlaska na festival Burning Man, jedan neočekivan trenutak natjerao ju je da se suoči sa stvarnošću.

"Bila sam sama u hotelskoj sobi kada je slučajno počela svirati pjesma koja se puštala na sprovodu mog prijatelja koji je umro od predoziranja. Tada sam se zapitala: 'Što radim? Zašto ovo radim?' U tom trenutku bacila sam svu drogu u WC školjku", ispričala je.

Želi pomoći drugima

Veliku pažnju javnosti izazvale su i fotografije iz 2022. godine nastale u zračnoj luci Van Nuys, na kojima je izgledala iscrpljeno, raščupano i vidno uznemireno. Upravo tada odlučila je potražiti stručnu pomoć i uključiti se u program oporavka od 12 koraka.

Danas je, kaže, u mnogo boljem životnom razdoblju. Osim što je uspješno ostavila drogu iza sebe, posvetila se novim projektima, uključujući i glazbenu karijeru.

Svojom pričom želi pomoći i drugima koji prolaze kroz slične probleme.

"Ako sam mogla ja, možete i vi", poručila je.