Cara Delevingne u seriji koja ruši tabue: 'Donirala sam svoj orgazam znanosti'

U njezinoj dokumentarnoj seriji od šest epizoda, 'Planet Seks', na brutalno iskren način istražuje najintimnije aspekte ljudske seksualnosti, roda i veza, ne bježeći od kontroverznih tema i šokantnih osobnih priznanja.

Osobno putovanje i borba s identitetom

Iako je serija globalno istraživanje, u njezinu je središtu Carino osobno putovanje. Delevingne, koja se identificira kao queer i rodno fluidna osoba, otvoreno govori o tome kako se tijekom odrastanja borila s internaliziranom homofobijom i sramom, što ju je u tinejdžerskim godinama dovodilo i do suicidalnih misli. 'Mislila sam da sam abnormalna', priznala je u seriji.

Iako je godinama jedna od najpoznatijih queer osoba u svijetu slavnih, otkrila je kako je tek tijekom snimanja serije prvi put posjetila Pride festival. 'Uvijek sam bila queer, da, ali živjela sam vrlo heteroseksualnim načinom života. Zagovaranje je jedno, ali biti dio zajednice i slaviti vlastitu queerness je nešto drugo', izjavila je za Variety. Serija je za nju bila prilika da se konačno osjeća ponosno i slobodno u vlastitoj koži.

Od laboratorija do radionice masturbacije

Serija je prepuna trenutaka koji su privukli golemu medijsku pozornost. Jedan od najupečatljivijih je eksperiment u njemačkoj sveučilišnoj bolnici gdje je Delevingne doslovno 'donirala svoj orgazam znanosti'. Ondje su joj uzimali uzorke krvi prije i nakon što se sama zadovoljila kako bi analizirali kemijske promjene u tijelu. Otkriveno je kako orgazam potiče lučenje endokanabinoida, tvari sličnih kanabisu koje tijelo samo proizvodi, a koje ublažavaju stres i stvaraju osjećaj euforije.

To je bio tek početak. Tijekom snimanja posjetila je radionicu o masturbaciji, za koju je mislila da će biti predavanje u učionici, a dočekala ju je ružičasta strunjača i poziv da skine donje rublje. 'Nisam shvaćala da sam puritanka, ali bila sam u šoku', priznala je. U Japanu je s umjetnicom izrađivala umjetnički odljev svoje vagine, posjetila je ekskluzivni ženski seksualni klub u Los Angelesu te otvoreno progovorila o svojoj nekadašnjoj ovisnosti o pornografiji, koja joj je, kako kaže, stvorila iskrivljenu i štetnu sliku o seksu i intimnosti.

Iako su neki kritičari seriju opisali kao pomalo didaktičnu, a njezinu ulogu 'seksualne naivke' kao neuvjerljivu, 'Planet seks' je bez sumnje uspio u svojoj namjeri. Cara Delevingne je iskoristila svoju platformu kako bi potaknula globalni razgovor o temama koje su predugo bile tabu, pokazujući pritom ranjivost i hrabrost koja nadilazi uloge modela i glumice.