Vlasnica salona za pse ogorčena zbog Vladinih mjera: 'Kažnjavaju me jer razvijam posao'

Obrtnici ne odustaju od pobune protiv dizanja paušala. U ponedjeljak će se sastati s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Plan Vlade u borbi protiv inflacije je podignuti davanja dijelu obrtnika čak za 80 posto od iduće godine.

Obrtnici su spremni na prosvjede i razne akcije. Poručuju da neće tek tako olako dopustiti da im Vlada toliko podigne paušale. RTL-ova reporterka Katarina Brečić o tome je razgovarala s vlasnicom salona za pse Petrom Pavučom Klingor.

Jeste li radili računicu koliko bi vam od iduće godine trebala porasti ta davanja državi?

Nažalost, jesam. Ja sam trenutno u razredu od 30 do 40 tisuća, ali s obzirom na to da sam bila pri vrhu, računom i trudim se da mi taj promet naraste, to znači da će mi iduće godine promet biti veći za barem 2,5 tisuća eura. S obzirom na to da sam zaposlila kolegicu jer sam se nekako nadala razvijati svoj posao, možda prijeđem u najviši razred pa će mi onda to porasti na preko 4 tisuće eura. Ekstra poreza.

Jeste li ljuti na Vladu zbog toga?

Pa jesam, naravno da sam ljuta jer krenula sam u taj paušal, obrt imam otvoren od 2018. godine, trudim se, rastem svake godine sve malo-pomalo, ponosna sam na taj svoj promet. Nekako se nadam da ću jednom uspjeti dignuti i kredit u banci kada mi taj promet bude dovoljno velik za posao. Osim što sam sebi osigurala radno mjesto, osigurala sam ga i kolegici. I sad na kraju budem kažnjena za to što razvijam posao. Umjesto da zarađujemo i ona i ja, da taj posao nekako napreduje i da sve skupa ide naprijed, ja sad razmišljam isplati li se meni uopće nju imati. Ili mi je bolje dati joj otkaz, što znači da ona izgubi radno mjesto, a da ja radim manje, vratim se natrag u porezni razred i da mi ne bude tolika razlika.

Hoćete li dizati cijene od iduće godine?

Ja ću se stvarno potruditi da ih ne dižem jer sam, nažalost, s obzirom na inflaciju u zadnjih par godina, već dizala cijene i stvarno mi je neugodno govoriti ljudima da ću ih opet dignuti. Znam kako se ja osjećam kad dođem u dućan, kad vidim koliko sam nešto platila prošli tjedan ili prošli mjesec, a koliko plaćam danas. Znam kakav mi je osjećaj kad mi stigne poruka: "E, poštovani, teleoperater vam diže tarifu za toliko i toliko", banka isto mijenja za toliko i toliko, sve ide gore. I onda još da ja sirotim ljudima to dižem... Ja stvarno ne znam kako će oni to podnijeti. A s druge strane, ne mogu ni sebi ni svojoj djeci uskratiti neke stvari naprosto zato što je Vlada dignula porez pa ja nemam te novce kad odemo u dućan. Tako da je situacija stvarno katastrofa. Ne vidim kako činjenica da ću od više posla imati manje novaca i da ću morati dići cijene, što će se preliti na krajnjeg kupca, pozitivno utječe na inflaciju.

Ako ne uspiju pregovori s Vladom u ponedjeljak?

Ja se evo iskreno nadam da hoće. No, nažalost, kako stvari stoje prema situaciji na Facebook grupama čiji sam član – vidjet ćemo se na ulici.