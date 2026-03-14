Prometni vještak komentirao raciju na car meetu: 'Možete na Temuu svašta kupiti…'

UPOZORAVA NA OPASNE PREINAKE /

Zagrebačka policija posla je imala i sinoć. Izvela je još jednu represivnu akciju prema vlasnicima automobila koji imaju ugrađene nedozvoljene tehničke preinake. Racija je provedena u Velikoj Gorici na okupljanju ljubitelja takozvane Car Meet scene.

U izvanrednoj noćnoj provjeri tehničke ispravnosti vozila zagrebačka je policija 13 automobila isključila iz prometa. Od tih 13 za čak 11 su utvrđene opasne tehničke nepravilnosti koje ugrožavaju sigurnost pješaka i ostalih vozača.

O svemu smo razgovarali s Krunoslavom Ormužom, sudskim vještakom za promet.