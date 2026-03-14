Vučić zvecka moćnim oružjem, stručnjak za protuzračnu obranu: 'Radar je ne vidi, raketa napada u mrtvoj zoni'

Dok obilazi gradove u Srbiji koje za dva tjedna očekuju lokalni izbori, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je optužio Hrvatsku za miješanje u unutarnje stvari Srbije, iznoseći teške optužbe na račun hrvatskog državnog vrha i sigurnosnih službi.

Vučić tvrdi da je Hrvatska sudjelovala u pokušaju rušenja vlasti u Srbiji. “Ona je na najizravniji način sudjelovala u obojenoj revoluciji. I to državni vrh i SOA. Nijedna zemlja nije toliko strastveno i toliko snažno u svemu sudjelovala kao Hrvatska. Oni su željeli Srbiju na koljenima”, rekao je Vučić.

Hrvatski premijer Andrej Plenković takve je optužbe nazvao neutemeljenima i poručio da ih je, kako kaže, gotovo deplasirano demantirati, ali je ipak odgovorio.

“Ne znam tko to fabricira i zašto. Mi nemamo interes baviti se Srbijom i biti lutkar iz sjene koji upravlja prosvjedima. Te teze ne stoje i promašene su iz pozicije hrvatske”, rekao je Plenković.

Izbori u sjeni prosvjeda

Vučićeve optužbe dolaze u trenutku dok obilazi gradove u kojima se krajem mjeseca održavaju lokalni izbori, na kojima će njegov SNS testirati razinu podrške. Politička situacija u zemlji i dalje je obilježena prosvjedima studenata i građana koji već više od godinu dana traže odgovornost za tragediju u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi, ali i raspisivanje prijevremenih izbora.

Vučić te prosvjede kontinuirano naziva “obojenom revolucijom”, odnosno pokušajem stranog utjecaja i rušenja vlasti.

Bivši vršitelj dužnosti premijera Srbije, Žarko Korać smatra da takva retorika nije nova u Vučićevoj politici. “Njemu to treba. Po inerciji radi nešto kako je gradio političku karijeru kao mladi Šešeljev pomoćnik. Ljudi kažu: bili smo u Hrvatskoj, lijepo smo se proveli. Dakle, on ovdje ide direktno nasuprot zdravom razumu ljudi”, kaže Korać.

Vučić je iz Aranđelovca dodatno optužio Hrvatsku da štiti osobe koje su, kako tvrdi, počinile najteža kaznena djela. Pritom misli na šestoricu studenata prosvjednika koji su u Srbiji optuženi za rušenje države, a nalaze se u Hrvatskoj.

Jedan od njih, student Branislav Đorđević tvrdi da je riječ o politički motiviranom procesu. “Evo, danas je točno godišnjica otkako smo završili u Hrvatskoj. Puštena je protuzakonita snimka nas 12 u prostorijama, od toga je napravljen medijski spektakl. Raspisana je optužnica koja nema temelja u pravu i dokazima”, rekao je.

Pitanje naoružanja i kineskih raketa

Istodobno, nakon nabave francuskih Rafalea, izraelskih sustava i ruskog oružja, Srbija sada nabavlja i kineske rakete MC-400 koje je montirala na borbene avione MiG.

Hrvatska je o toj nabavi obavijestila glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. “To još nismo vidjeli. To nije raketa koja ruši rakete nego gađa zemlju. Što će vam to?”, rekao je Plenković.

Tema regionalne sigurnosti ponovno je otvorena i nakon što su se Plenković i Vučić prošlog mjeseca sreli u Indiji. Tada je Vučić tvrdio da ga je hrvatski premijer uvjerio da Srbija nema razloga strahovati od vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova, no sada je tu temu ponovno aktualizirao.

Korać smatra da Vučić nabavu oružja koristi prije svega u političke svrhe. “Tko bi ga napao? Kako misli da NATO vodi rat protiv njega i zašto bi ga vodio? To je fatamorgana upućena najmanje obrazovanim ljudima koji su njegovo glasačko tijelo”, kaže Korać.

Plenković je uputio i poruku građanima Srbije, naglasivši da je hrvatski interes stabilna regija i europski put Srbije. “Toj istoj Srbiji, u kojoj se mašta da SOA nema što raditi nego organizirati prosvjede, 90 posto opskrbljuje NIS glavnim energentom. Ovo govorim ljudima u Srbiji – zašto bi Hrvatska osiguravala opskrbu glavnim energentom? Koja je to poruka?”, rekao je.

A ona Vučićeva, poruka je koja će intenzivno živjeti do skorih izbora, a kasnije po potrebi.

Srpske rakete kineske proizvodnje

Težak cilj, ali nisu neuništive. Tako nove kineske rakete iz Srbije opisuje stručnjak za protuzračnu orbanu Vilko Klasan.

"Radi se o jako dobrom oružju koje niti treba podcijeniti niti precijeniti. Ali ne radi se o čudotvornom oružju u kojem se ne može suprotstaviti, dakle realno procjenjivati. To je kvantni skok za srpsko ratno zrakoplovstvo i za njihovu obranu. Vrlo je brza. Ima vrlo malu odraznu površinu i ima mogućnost manevra", kazao je Kasan.

Stručnjak za RTL Danas ističe performanse kineske rakete. "Ona napada praktički u mrtvoj zoni radara, odnosno ide pod zadnjih 30 kilometara pod vrlo velikim kutem između 60 i 90 stupnjeva. To je ona mrtva zona radara kad se nju ne vidi. Znači, moraju se puno prije otkriti da bi ju se moglo gađati. Ne treba praviti nikakvu paniku, nije čudotvorno oružje i naravno da će se NATO, toj, kao i svakoj drugoj ugrozi suprotstaviti.

Trenutno je to raketa koju koja je iz kuta protuzračne, odnosno proturaketne obrane vrlo vrlo ili ekstremno težak cilj, nije neuništiva", zaključuje.