Vučić ekspresno odgovorio Plenkoviću: 'Imat ćemo još više raketa, neke još nisu ni vidjeli!'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je premijeru Plenkoviću na komentare o srpskoj nadzvučnoj raketi kineske proizvodnje, javlja Danas.

"Nisam znao da će biti tolika histerija u Hrvatskoj zbog samo jedne rakete. Imat ćemo još više raketa. Imat ćemo razne rakete, neke još nisu ni vidjeli. U Zaljevu postoji golema potreba za našim PASARS-ima. Sada imamo 5000 PASARS-a i svih smo 5000 mogli prodati“, kazao je Vučić tijekom posjeta općini Aranđelovac te dodao da će Srbija nastaviti s nabavom.

"Nastavit ćemo s tim. Što se toga tiče, neka uzmu više papira i češće pišu NATO-u, ali ne moraju se mučiti, neka samo meni kažu pa ću ja prijaviti NATO-u. Kome god žele da prijavim, ja ću to učiniti. Samo želim reći, ovo je Srbija. Ovdje Srbija odlučuje što će imati. Srbija je suverena i neovisna zemlja i Srbija će se moći sama obraniti“, kazao je.

Podsjetimo, Vučić je u četvrtak potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak–zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikoga napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

Plenković obavijestio NATO

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak da je pisanim putem obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati.

"Kao što sam najavio jučer, uputio sam pismo glavnom tajniku NATO-a i obavijestio ga o tome. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati", rekao je premijer novinarima u petak nakon što je sudjelovao na 16. memorijalnom turniru bridža u čast Svetozara Emila Tedeschija.

Premijer je dodao da ta vrsta kineskog naoružanja "još nije bila primijećena na europskom teritoriju".

POGLEDAJTE VIDEO: Trump debelo podcijenio Iran! Europa traži objašnjenja dok Rusi zadovoljno trljaju ruke