Plenković obavijestio šefa NATO-a kakvo oružje ima Srbija: 'To još nije viđeno u Europi'

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak da je pisanim putem obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati.

"Kao što sam najavio jučer, uputio sam pismo glavnom tajniku NATO-a i obavijestio ga o tome. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati", rekao je premijer novinarima u petak nakon što je sudjelovao na 16. memorijalnom turniru bridža u čast Svetozara Emila Tedeschija.

Premijer je dodao da ta vrsta kineskog naoružanja "još nije bila primijećena na europskom teritoriju".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak navečer da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

'Mi smo ozbiljni, ne rušimo mostove'

Na pitanja novinara kada će Hrvatska imati veleposlanika u NATO-u, Plenković je rekao da je vlada spremna na dogovor, ali da im je za to potrebna "druga strana". "Mi smo htjeli sve riješiti još 2020. pa smo dobili odbijenicu", rekao je premijer.

Na pozive novinara na ozbiljnost i postizanje dogovora o popunjavanju svih upražnjenih veleposlaničkih mjesta, premijer odgovara da je vlada ta koja je ozbiljna.

"Mi smo ozbiljni, mi gradimo partnerstva, saveze i prijateljstva, ne rušimo mostove i ne radimo na tome da rušimo međunarodnu reputaciju Hrvatske", rekao je Plenković.

'Ne želim trošiti riječi na Milanovićeve izjave'

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je u petak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam. Saar je na X-u napisao da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva", kao i da "njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup" nakon što je Milanović kritizirao izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena, poručivši mu da Hrvatska "neće tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske".

Predsjednik je tim izjavama reagirao na poziv izraelskog veleposlanika Hrvatskoj da prekine diplomatske odnose s Iranom i provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi u njemu "moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

"Pa gledajte, mi smo se u već šest godina naslušali toliko komplimenata drugim državama, narodima, hrvatskim političarkama i političarima, ženama, kome god hoćete. To je taj stil koji Hrvatsku visoko pozicionira na međunarodnoj sceni", rekao je sarkastično Plenković novinarima u petak te dodao da više ne želi "trošiti riječi" na takve predsjednikove izjave.

Ministar o Milanoviću: 'Sami ocijenite te riječi'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je u petak novinarima da ga je u četvrtak kasno navečer nazvao njegov izraelski kolega Gideon Saar "kako bi izrazio svoje negodovanje", dodajući da je on to "primio na znanje".

Na pitanje novinara slaže li se sa Saarom da je Milanovićeva izjava antisemitska, Grlić Radman odgovara: "Vidjeli ste svi što je predsjednik govorio pa prema tome možete i sami ocijeniti te riječi".

Grlić Radman je također rekao da je izraelski veleposlanik Koren "izrazio svoje mišljenje" i "nije prosvjedovao da bi se miješao u unutarnju politiku". "Ako je predsjednik to doživio drugačije, to je njegov problem", dodao je ministar.

Grlić Radman je poručio da Milanović općenito "svojom retorikom ruši mostove i sva ona savezništva koja hrvatska vlada mukotrpno stvara" te da on "izolira Hrvatsku", dok vlada "osigurava stabilnost i vjerodostojnost" na vanjskopolitičkom planu.

