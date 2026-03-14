Vučić opet o Hrvatskoj: 'Kakvi su to prevaranti, raketu su nazvali Zagrepčanka...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je oštro napao Hrvatsku, optuživši Zagreb za strateško slabljenje Srbije. Poručio je da "novac nije problem" te da Srbija posjeduje sustave za koje regija nije ni znala.

Kritizirao je i izvještavanje srbijanskih medija o novim raketama, koje se zbog svog dometa nazivaju 'Zagrepčanke', piše Informer.

"Vidite kako su vas Hrvati navukli da kažete ono što oni hoće. Kažu mi smo upalili alarm, a nije bio upaljen kada ste formirali vojni savez sa Prištinom i Tiranom. Nije bio alarm kada ste kupili polovne Rafale, pa ste nam objašnjavali da je normalno da vi dobijete meteor rakete, a mi slabije MICA rakete. I njihov državni vrh se tada hvalio, to je bilo potpuno normalno", izjavio je Vučić.

Kazao je i da neće reći što su sve nabavili i što će tek nabaviti.

"Vidite kakvi su to prevaranti, oni su tu raketu nazvali 'Zagrepčanka' da bi nas mogli 'tužiti' učiteljici" dodao je Vučić.

Izjava Ivane Kekin

Komentirajući izjavu saborske zastupnice Ivane Kekin da je strateški cilj Hrvatske "Srbija bez Vučića", srbijanski predsjednik je krenuo u opširnu povijesnu analizu. Optužio je Hrvatsku da je kroz povijest sustavno radila na uništenju srpskih lidera i interesa.

"U Prvom svjetskom ratu bili su na suprotnoj strani, mi smo ih oslobodili. Uveli smo ih u novu državu. Onda su krenuli s lažima o žandarima koji tuku hrvatsku gospodu. Onda su dobili Tita kojeg su posvađali s Lekom Rankovićem, pa je Leka onako završio", kazao je Vučić.

"Zatim su rasturili Jugoslaviju, izvršili etničko čišćenje. Ubili su i kralja Aleksandra, dakle, oni su bili glavni protagonisti toga. Sve su radili i činili protiv Miloševića, zatim i protiv Đinđića. U onom udbaškom 'Nacionalu' su ga optužili da je šef duhanske mafije. Čak su i Koštunicu napadali, kao da je nesposoban i neki polukreten, želeći da im ostane onaj jedini kojeg nikada nisu napadali. To je Boris Tadić“, dodao je Vučić.

'Srbija neće biti slabija'

Vučić je naglasio kako on kao vrhovni zapovjednik "bdije svaku noć" nad sigurnošću države te da regiju iznenađuje količina novca koju Srbija troši na vojsku.

"Naš strateški interes je snažna Srbija. Oni za strah nemaju razloga jer mi nikoga nećemo napadati, ali mi imamo razloga za oprez jer su se strahovito naoružavali. Druga je stvar što su se iznenadili koliko mi imamo novca i koliko smo se naoružali. Nama novac nije problem, nego deficit; ne želimo stvarati deficit i navikavati se na to", poručio je Vučić, zaključivši kako neće dozvoliti da Srbija bude slabija od ostalih država u regiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija naoružala MIG-ove moćnim raketama: Što se krije iza 'Zagrepčanke' kojom se hvale susjedi?