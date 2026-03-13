Trebamo li se bojati Srbije? Hrvatski stručnjak: 'S takvom raketom ima jedno od moćnijih naoružanja'

Srpski MIG-ovi 29 snimljeni su kako nose dvije moćne kineske dalekometne rakete zrak-zemlja. Fotografija se pojavila na forumu koji se bavi vojnim pitanjima, objašnjava nam srpski vojni analitičar, Aleksandar Radić.

"Postižu u završnom dijelu teritorija 5 maha. E to ih čini supersoničnim. Teška je za obaranje, to nije nemoguće, ali malo je sredstava koje mogu oboriti takvu raketu u ovom trenutku", rekao je Radić.

Radi se o raketama dometa 250 do 400 kilometara, koje osim Srbije ima i Pakistan. Zbog svog dometa, rakete su na društvenim su mrežama nazvane Zagrepčanka.

'Nek se brinu drugi'

"Pratimo proces koji se zbiva u Srbiji. U svakom slučaju ne očekujemo da bi posjedovanje takvog oružja koje je vrlo ozbiljno oružje moglo u bilo kojoj varijanti doći u pitanje da se koristi prema susjednim zemljama, Hrvatskoj ili nekoj drugoj", poručio je premijer Andrej Plenković.

Ministar obrane Ivan Anušić prije dva dana srpske je rakete ocijenio kao ozbiljno naoružanje te dodao da Hrvatska treba raditi na jačanju obrambenih kapaciteta.

Ministar vanjskih poslova danas pak podsjeća da je Srbija 2008. proglasila vojnu neutralnost.

"U međuvremenu je Hrvatska postala članica NATO-a i Europske unije i mi se nemamo što brinuti. Nek se brinu drugi", poručio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

Jedno od najmoćnijih naoružanja

Moćne kineske rakete na srpskim MIG-ovima zainteresirale su i hrvatske vojne analitičare. Slavko Barić kaže da Srbija s takvom raketom ima jedno od moćnijih naoružanja na jugoistoku Europe.

"Znamo da se zasad još ne radi o velikom broju, ali ona je integrirala te rakete i daje do znanja da pomoću svoje avijacije može lansirati i upotrebljavati ovakve rakete", rekao je Barić.

Iz srpskog ministarstva obrane na naš upit o kineskoj raketi nisu odgovorili. Štoviše, nema niti jedne službene izjave predsjednika i Vlade Srbije o vojnoj nabavci. To je zato što je praksa u Srbiji da Aleksandar Vučić predstavlja nova sredstva, objašnjava analitičar Radić.

"Zato se pravi fama i tajnovitost oko novih sredstava, mjere sigurnosti su neviđene, da bi onda predsjednik rekao - evo vidite što ja imam novo", rekao je Radić i dodao da je riječ o dvije rakete, odnosno simboličnom pokazivanju moći, ali svakako sredstvu koje postiže domet veći od 300 kilometara.