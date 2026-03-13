Pjevač se nije odvajao od lijesa: Potresni prizori sa sprovoda brata Darka Lazića
U tišini i boli od Dragana su se opraštali njegova majka Branka, brat Darko te supruga, koji se nisu odvajali od njegova tijela
Srpski folk pjevač Darko Lazić danas, 13. ožujka, ispraća na posljednji počinak svog mlađeg brata Dragana (32), koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći.
Tragedija se dogodila u srijedu, 11. ožujka, na cesti prema Šabcu, kada je Dragan, vozeći motocikl, sudjelovao u sudaru s osobnim automobilom. Prema dostupnim informacijama, nesreća je bila iznimno teška, a Dragan je od zadobivenih ozljeda preminuo.
Kako piše Kurir, njegovi posmrtni ostaci sinoć su dopremljeni u obiteljsku kuću u selu Brestač, gdje su članovi obitelji cijelu noć proveli uz bijeli lijes. U tišini i boli od Dragana su se opraštali njegova majka Branka, brat Darko te supruga, koji se nisu odvajali od njegova tijela.
Noć je u obiteljskom domu protekla u iznimno teškoj atmosferi. Najbliži su se izmjenjivali uz lijes, slomljeni od tuge, dok su se dvorištem prolomili jecaji i plač. Prema riječima prisutnih, Draganova majka Branka gotovo se cijelu noć nije odvajala od lijesa svoga sina, dozivajući ga kroz suze i pitajući se kako će nastaviti život bez njega.
Pristižu prijatelji i rodbina
Iako vidno potresen i iscrpljen, Darko Lazić nastoji biti oslonac svojoj obitelji u najtežim trenucima. Od ranih jutarnjih sati počele su i pripreme za posljednji ispraćaj, a rodbina, prijatelji i poznanici postupno pristižu kako bi obitelji izrazili sućut što možete vidjeti ovdje.
U dvorištu obiteljske kuće postavljeni su šatori u kojima će se okupljeni zadržati nakon opela, dok pjevač, unatoč vlastitoj boli, pomaže u organizaciji posljednjeg ispraćaja svoga brata.
