Pjevač se nije odvajao od lijesa: Potresni prizori sa sprovoda brata Darka Lazića

Srpski folk pjevač Darko Lazić danas, 13. ožujka, ispraća na posljednji počinak svog mlađeg brata Dragana (32), koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći.

Tragedija se dogodila u srijedu, 11. ožujka, na cesti prema Šabcu, kada je Dragan, vozeći motocikl, sudjelovao u sudaru s osobnim automobilom. Prema dostupnim informacijama, nesreća je bila iznimno teška, a Dragan je od zadobivenih ozljeda preminuo.

Kako piše Kurir, njegovi posmrtni ostaci sinoć su dopremljeni u obiteljsku kuću u selu Brestač, gdje su članovi obitelji cijelu noć proveli uz bijeli lijes. U tišini i boli od Dragana su se opraštali njegova majka Branka, brat Darko te supruga, koji se nisu odvajali od njegova tijela.

Noć je u obiteljskom domu protekla u iznimno teškoj atmosferi. Najbliži su se izmjenjivali uz lijes, slomljeni od tuge, dok su se dvorištem prolomili jecaji i plač. Prema riječima prisutnih, Draganova majka Branka gotovo se cijelu noć nije odvajala od lijesa svoga sina, dozivajući ga kroz suze i pitajući se kako će nastaviti život bez njega.

Pristižu prijatelji i rodbina

Iako vidno potresen i iscrpljen, Darko Lazić nastoji biti oslonac svojoj obitelji u najtežim trenucima. Od ranih jutarnjih sati počele su i pripreme za posljednji ispraćaj, a rodbina, prijatelji i poznanici postupno pristižu kako bi obitelji izrazili sućut što možete vidjeti ovdje.

U dvorištu obiteljske kuće postavljeni su šatori u kojima će se okupljeni zadržati nakon opela, dok pjevač, unatoč vlastitoj boli, pomaže u organizaciji posljednjeg ispraćaja svoga brata.

