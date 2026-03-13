FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUZE I JECAJI /

Pjevač se nije odvajao od lijesa: Potresni prizori sa sprovoda brata Darka Lazića

Pjevač se nije odvajao od lijesa: Potresni prizori sa sprovoda brata Darka Lazića
×
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

U tišini i boli od Dragana su se opraštali njegova majka Branka, brat Darko te supruga, koji se nisu odvajali od njegova tijela

13.3.2026.
12:45
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Srpski folk pjevač Darko Lazić danas, 13. ožujka, ispraća na posljednji počinak svog mlađeg brata Dragana (32), koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći.

Tragedija se dogodila u srijedu, 11. ožujka, na cesti prema Šabcu, kada je Dragan, vozeći motocikl, sudjelovao u sudaru s osobnim automobilom. Prema dostupnim informacijama, nesreća je bila iznimno teška, a Dragan je od zadobivenih ozljeda preminuo.

Kako piše Kurir, njegovi posmrtni ostaci sinoć su dopremljeni u obiteljsku kuću u selu Brestač, gdje su članovi obitelji cijelu noć proveli uz bijeli lijes. U tišini i boli od Dragana su se opraštali njegova majka Branka, brat Darko te supruga, koji se nisu odvajali od njegova tijela.

Noć je u obiteljskom domu protekla u iznimno teškoj atmosferi. Najbliži su se izmjenjivali uz lijes, slomljeni od tuge, dok su se dvorištem prolomili jecaji i plač. Prema riječima prisutnih, Draganova majka Branka gotovo se cijelu noć nije odvajala od lijesa svoga sina, dozivajući ga kroz suze i pitajući se kako će nastaviti život bez njega.

Pristižu prijatelji i rodbina

Iako vidno potresen i iscrpljen, Darko Lazić nastoji biti oslonac svojoj obitelji u najtežim trenucima. Od ranih jutarnjih sati počele su i pripreme za posljednji ispraćaj, a rodbina, prijatelji i poznanici postupno pristižu kako bi obitelji izrazili sućut što možete vidjeti ovdje

U dvorištu obiteljske kuće postavljeni su šatori u kojima će se okupljeni zadržati nakon opela, dok pjevač, unatoč vlastitoj boli, pomaže u organizaciji posljednjeg ispraćaja svoga brata.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Trump tjera suradnike na jako bizarnu stvar: 'Svi se boje ne nositi ih'

Darko LazićSahrana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike