U zagrebačko poglavarstvo stigla dojava o bombi! 'Evakuirana je zgrada'

Zbog dojave o bombi evakuirani su zaposlenici iz zagrebačkog Poglavarstva na adresi Trg Stjepana Radića.

Kako doznajemo, dojava je stigla oko 12 sati te je zgrada ispražnjena.

Svi su zaposlenici izašli van i čekaju što će se dogoditi.

Ispred Poglavarstva trenutačno su na ulazu policajci te su razvukli policijsku traku.

Foto: Čitatelj net.hr

Drugi izvor nam je potvrdio da je doista bila dojava o bombi te natuknuo kako je nevjerojatno da se dojave o bombi već četvrti ili peti put događaju petkom oko 13 sati. "To oni namjerno da odu ranije doma", našalio se izvor.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj potvrdila nam je kako je zaista stigla dojava o bombi.

"U tijeku je standardno postupanje policije, svi iz zgrade Poglavarstva evakuirani su", rekla je za net.hr.

Kontaktirali smo i policiju, čekamo povratne informacije.

Uskoro više informacija...