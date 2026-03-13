FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKO PODNEVA /

U zagrebačko poglavarstvo stigla dojava o bombi! 'Evakuirana je zgrada'

U zagrebačko poglavarstvo stigla dojava o bombi! 'Evakuirana je zgrada'
×
Foto: RTL

Doznajemo da su zaposlenici evakuirani

13.3.2026.
12:33
Tajana GvardiolKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Zbog dojave o bombi evakuirani su zaposlenici iz zagrebačkog Poglavarstva na adresi Trg Stjepana Radića. 

Kako doznajemo, dojava je stigla oko 12 sati te je zgrada ispražnjena.

Svi su zaposlenici izašli van i čekaju što će se dogoditi.

Ispred Poglavarstva trenutačno su na ulazu policajci te su razvukli policijsku traku.

U zagrebačko poglavarstvo stigla dojava o bombi! 'Evakuirana je zgrada'
Foto: Čitatelj net.hr

Drugi izvor nam je potvrdio da je doista bila dojava o bombi te natuknuo kako je nevjerojatno da se dojave o bombi već četvrti ili peti put događaju petkom oko 13 sati. "To oni namjerno da odu ranije doma", našalio se izvor.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj potvrdila nam je kako je zaista stigla dojava o bombi. 

"U tijeku je standardno postupanje policije, svi iz zgrade Poglavarstva evakuirani su", rekla je za net.hr. 

Kontaktirali smo i policiju, čekamo povratne informacije. 

Uskoro više informacija...

Dojava O BombiPoglavarstvo
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike