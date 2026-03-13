Nova sezona počela je žestoko: 'Vozači više nisu oni seksi lovci kojima se svi divimo'

Nova sezona Formule 1 je počela! Prošlog vikenda VN Australije u Melbourneu otvorila je sezonu, a novi vikend već nudi i drugu utrku sezone. Poprište je Šangaj, VN Kine.

Marko Špoljar, kolega je novinar, ali i veliki zaljubljenik u Formulu 1. Njegove komentare već ste mogli čitati na našem portalu tijekom VN Australije. Uoči druge utrke sezone gostovao je u našem studiju u Podcastu Net.hr-a. Prošli smo sve najzanimljivije stvari vezane za novu sezonu koja je donijela ogromne promjene u utrkivanju i pravilima.

Foto: Net.hr

Formulu 1 ove i još najmanje dvije sezone pratit ćemo i na programima RTL-a i platformi Voyo.

"Jako mi je drago i nadam se da će RTL kupiti prava za još tri godine najmanje odmah sada jer to je velika prilika da se popularizira ovaj sport i nadam se da će biti u potpunosti iskorištena ta prilika, jer stvarno je iznimno važno da taj sport bude emitiran na nekoj televiziji koji ima nacionalnu pokrivenost i koji ima svoju standardnu publiku i potencijal kao velika kompanija da dobije još novu publiku, da zagrabi i tamo gdje možda sada ne grabi. Za to je, naravno, važno ne samo imati dobar i kvalitetan televizijski program, nego raditi dobro na mrežama, raditi dobro na svim kanalima i približiti što je više moguće novoj bazi ljubitelja F1, ali ne zanemariti i one okorjele F1 fanove i pokuša naći način kako da i njih pridobije u neku zajednicu", kazao je Špoljar.

'Ne radi se ono što je Piastri radio'

Australija? Poesban se peh dogodio Piastriju.

"Meni je bila utrka jako zanimljiva i iznad iznad očekivanja. Zato što sam mislio da će biti više odustajanja, onih koje ne želimo vidjeti zbog raznoraznih kvarova. Recimo, da će elektronika otkazati, problem s baterijom, problem s mjenjačem, milijun problema zbog kompleksnosti ovogodišnje iteracije bolida.

Međutim, nije to tako loše završilo. Puno više odustajanja smo imali kad je bila zadnja velika takva promjena ili usporediva, to je bilo 2014. Tada je od 22 vozača, odustalo njih pola. Dakle, imali smo duplo više u grubo odustajanja nego što smo imali u Melbourneu ove godine, tako da mi je ugodno iznenađenje da nije bilo puno kvarova.

Foto: Net.hr

Najveća tragedija se dogodila Oscaru Piastriju koji je rođen tek nekoliko kilometara od staze. I sad cijele tamo tribine dođu s onim njihovim bojama žuto zelenim, totalni hype se stvori. Svi očekuju od njega da napokon zablista nakon prošle sezone jer je jedno vrijeme on slovio za glavnog favorita za osvajanje krune i onda mu se dogodi onakva greška.To je trkaća linija, to radiš kada si sve optimizirao u automobilu, kada je automobil vruć, kada su gume u idealnom prozoru temperaturnom, a ne na zagrijavanju.

Navodno je dobio neki nagli izboj snage, ali mogao je to spriječiti, uvijek je to vozačeva greška. To je baš bila drama koja je sve šokirala, vidjeli smo vozače u suzama", kazao je Špoljar.

Zbog nove pogonske jedinice s baterijom, Špoljar je vozače danas usporedio s poljoprivrednicima, a ne lovcima kako je to nekada bilo.

"Zbog ove promjene vozačke filozofije sada vozači nisu više oni neki super seksi lovci koji svi žele biti, divlji prekrasni ljudi koji koji trče jedan za drugim s kopljem i gledaš pravu iskonsku borbu na život i smrt. Sada su oni kao farmeri, oni sad nešto tu uzgajaju, cijelo vrijeme paze tu bateriju pa ju pune pa ju prazne. Dakle, oni više liče na one neke poljoprivrednike nego na neke lovce koje svi sa zavišću gledaju jer su nadmoćni, jer su divni, jer svi žele biti kao oni", kazao je Marko.

Cijeli podcast pogledajte u videu.