Sofia Vergara kao da je u dvadesetima! Istaknula impresivnu figuru u haljini leopard uzorka

Glamurozna humanitarna večer "An Unforgettable Evening" u organizaciji Fonda za istraživanje raka kod žena (WCRF) ponovno je okupila holivudsku elitu u hotelu Beverly Wilshire na Beverly Hillsu. Među brojnim zvijezdama koje su svojim dolaskom podržale ovu plemenitu inicijativu, poseban je sjaj crvenom tepihu dala Sofía Vergara (53), koja se pojavila u izdanju koje je potvrdilo njezin status modne ikone vjerne vlastitom stilu.

Kolumbijska glumica, poznata po ljubavi prema upečatljivim uzorcima, ni ovoga puta nije razočarala. Njezin odabir bila je kreacija koja savršeno spaja odvažnost i klasičnu eleganciju, dokazujući da je životinjski uzorak njezin zaštitni znak.

Dizajn koji slavi ženstvenost

Vergara je za ovu prigodu odabrala raskošnu haljinu s leopard uzorkom koju potpisuje prestižna modna kuća Oscar de la Renta. Riječ je o prilagođenoj verziji dizajna iz njihove kolekcije za jesen 2024. godine, izrađenoj od elegantne faille tkanine. Kreacija bez naramenica isticala se precizno krojenim korzetnim gornjim dijelom koji je naglašavao glumičinu zavidnu figuru, dok se od struka širila u voluminoznu midi suknju blagih valova.

Kako bi haljina ostala u potpunosti u centru pažnje, Sofía se odlučila za minimalističke, ali pomno birane modne dodatke. Cjelokupan izgled zaokružila je elegantnim crnim sandalama s visokom platformom, i to modelom "Loubi Queen" s potpisom slavnog Christiana Louboutina.

Što se tiče nakita, odabir je pao na decentne komade. Umjesto ogrlice, koja bi opteretila dekolte, nosila je samo nježnu zlatnu narukvicu i viseće naušnice s crvenim privjeskom, koje su se diskretno nazirale ispod njezine duge, ravne kose s razdjeljkom po sredini. Upravo je ta jednostavnost u odabiru frizure i nakita omogućila haljini da ispriča svoju priču, potvrđujući modno pravilo da je manje ponekad zaista više.

Humanitarna i glamurozna večer

Gala večer "An Unforgettable Evening" imala je jasan cilj: prikupljanje sredstava za istraživanje i borbu protiv raka kod žena. Događaj je privukao brojna poznata lica, uključujući Jennifer Lopez, Amber Vallettu, Kris Jenner i Demi Lovato, koja je imala i poseban glazbeni nastup.

Za Sofíju Vergaru dolazak je imao i osobnu notu. Te su večeri uručene nagrade glumici Kerry Washington i Anastasiji Soare, osnivačici i direktorici kozmetičkog brenda Anastasia Beverly Hills, za njihov izniman doprinos podizanju svijesti o raku dojke. Vergara je došla pružiti podršku upravo svojoj dugogodišnjoj prijateljici Anastasiji, pozirajući s njom i Kerry Washington u trenucima slavlja.