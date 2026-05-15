Čaj i šetnja vrtovima Komunističke partije: Trumpa oduševile ruže

Susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xija Jinpinga ulazi u svoj drugi dan, a započeo je sastankom u Zhongnanhaiju, sjedištu vodstva Komunističke partije Kine, koje se često smatra kineskim ekvivalentom Bijele kuće. Imanje se prostire na oko 1500 hektara, uključujući 700 hektara jezera, kao i paviljone, vrtove i urede.

Radi se o jednom od najtajnijih mjesta na svijetu s brojnim CCTV kamerama koje ga nadziru dok lokacijom marljivo patroliraju sigurnosne snage u civilu i uniformama.

Xi je viđen kako razgovara s Trumpom u petak ujutro dok se američki predsjednik divio vrtovima kompleksa, prije nego što je kineski dužnosnik zamolio da se novinari povuku, rekavši da čelnici žele imati privatni razgovor.

Ograđeni vrtovi su kompaktni, s niskim zidovima, ukrašenim kineskim krovovima, vijugavim stazama, ružama u ružičastoj, žutoj i crvenoj boji, njegovanim travnjacima i pažljivo njegovanim drvećem. Za razliku od ostatka Pekinga, ovo je tiho mjesto pa se čuje i pjev ptica. Kineski čuvar rekao je novinarima da je to "vrlo privatno mjesto", a predsjednik Trump tamo je stigao u 11 sati.

Trump se divio pekinškim ružama

Nakon otprilike 10 minuta privatnog razgovora, Trump i Xi prošetali su vrtovima Zhongnanhaija gdje se Trump divio ružama te izjavio: "Ovo su najljepše ruže koje je itko ikada vidio." Xi je obećao da će Trumpu poslati sjeme ruže.

Na pitanje novinara uživa li u posjetu, Trump je pokazao palac gore, a kineski čuvari rekli su da "nema pitanja". Dvojica predsjednika prošetali su natkrivenim prolazom sa zelenim stupovima i lukovima oslikanim pticama i tradicionalnim kineskim planinskim scenama prema malom trgu gdje su pozirali za fotografiju.

Kasnije su sjedili u raskošnom paviljonu, gdje je Xi govorio o povijesti Zhongnanhaija putem prevoditelja. Prisutni su bili i ministar obrane Pete Hegseth, državni tajnik Marco Rubio i ministar financija Scott Bessent.

Trump je rekao da su on i Xi sklopili "fantastične trgovinske sporazume".

Razgovor s užim krugom visokih dužnosnika

Za razliku od velikih delegacija prisutnih na razgovorima u četvrtak, obje strane u petak dovode manji krug visokih dužnosnika za ono što će vjerojatno biti intenzivna sjednica.

S američke strane, Trumpu će se pridružiti državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, ministar financija Scott Bessent i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer, zajedno s američkim veleposlanikom u Kini Davidom Perdueom.

Xiju će se pridružiti njegov šef kabineta Cai Qi, ministar vanjskih poslova Wang Yi, potpredsjednik vlade He Lifeng (vrhunski trgovinski izaslanik), kao i zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu i kineski veleposlanik u SAD-u Xie Feng.

Bilateralni čaj

Trump je ranije, na početku bilateralnog čaka, rekao za Xija da je to čovjek "kojeg jako poštuje", koji je "postao zaista, prijatelj".

"Riješili smo mnogo različitih problema koje drugi ljudi ne bi mogli riješiti, i naš odnos je vrlo jak", rekao je Trump.

Istaknuo je da je rat s Iranom bio tema rasprave te je sugerirao da se Kina, koja ima bliske veze s Iranom, slaže sa SAD-om u želji za okončanjem sukoba i otvaranjem Hormuškog tjesnaca. "Ne želimo da imaju nuklearno oružje“, rekao je Trump.

Inače, Xi Jinping je poznat po svojoj ljubavi prema čaju - priredio je mnoge delikatne i raskošne ceremonije čaja za strane vođe tijekom njihovih posjeta Kini.

Kina je ponosna na tisuće godina uzgoja čaja i stotine vrsta čaja. Za kineske diplomate čaj utjelovljuje tradicionalnu kinesku kulturu, a posluživanje čaja stranom vođi znak je poštovanja, iskrenosti i uljudnosti.

Trump je poznat po svojoj ljubavi prema dijetalnoj Coca-Coli. Ipak, vizualni aspekt može biti važniji od samog ispijanja, dok njih dvojica pokušavaju izgraditi bolje odnose između SAD-a i Kine.