NOVI INTERESENTI

Tri europska velikana žele Belju, a cifra o kojoj se govori je ogromna

Tri europska velikana žele Belju, a cifra o kojoj se govori je ogromna
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U svim natjecanjima ima 37 golova u 46 utakmica

15.5.2026.
7:20
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Dion Drena Beljo ovoga se ljeta vratio u SHNL. Iz Augsburga ga je Dinamo doveo i bio je to pogodak i za modri klub i za Belju. DDB je zabio 30 golova u domaćem prvenstvu i uvjerljivo je najbolji strijelac. 

U svim natjecanjima ima 37 golova u 46 utakmica i naravno da to nije prošlo nezapaženo niti među velikim europskim klubovima. Pisalo se glasno o interesu Brightona, a engleski Hayters donosi nova tri kluba. Prema njima, za Belju su zainteresirani Benfica, Ajax i PSV, a cijena je čak 25 milijuna eura.

U Dinamu zasad ne žure s prodajom, prioritet je zadržati ključne igrače do europskih kvalifikacija i pokušati izboriti plasman u Ligu prvaka. Ipak, nastavi li s dobrim igrama, Beljin odlazak na višu razinu čini se vrlo izglednim, posebice za ovako primamljivu cifru od 25 milijuna eura. 

Podsjetimo, iz Augsburga je stigao za 4 milijuna eura plus bonusi, a prije toga igrao je u Rapidu iz Beča, Osijeku, Istri i Cibaliji.

DinamoDion Drena BeljoHnlAjaxBenficaPsv
