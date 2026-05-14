VRH VRHOVA

Traže se najbolji igrači, trener, gol i obrana sezone HNL-a: Pogledajte tko je nominiran

Traže se najbolji igrači, trener, gol i obrana sezone HNL-a: Pogledajte tko je nominiran
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Livaja je lani osvojio dvije nagrade, za najboljeg igrača i za gol sezone, a ove godine priliku za dvostruko slavlje imaju trojica igrača

14.5.2026.
19:04
Sportski.net
Završava još jedna sezona HNL-a, a uoči posljednjih kola objavljene su i nominacije za individualne nagrade. 

Priznanja i nagrade koje su uvedene prošle godine dodijelit će se u kategorijama za najboljeg igrača, najboljeg mladog igrača, najboljeg trenera, najbolji gol i najbolju obranu sezone. 

S onzirom na to da je Dinamo uvjerljivo osvojio dvostruku krunu očekivano u nominacijama dominiraju njegovi igrači, koji su zastupljeni u gotovo svim kategorijama. Hajduk se s druge strane ističe u konkurenciji za najboljeg mladog igrača. Golman Osijeka, Marko Malenica jedini je s dvije nominacije u istoj kategoriji, onoj za obranu sezone.

Prošle je sezone Marko Livaja osvojio dvije nagrade, za najboljeg igrača i za gol sezone, a ove godine priliku za dvostruko slavlje imaju trojica igrača. Dinamov Luka Stojković i Hajdukov Rokas Pukštas nominirani su i za igrača sezone i za najboljeg mladog igrača. Uz njih, Toni Silić konkurira za najboljeg mladog igrača te za obranu sezone. Glasati za sve nagrade možete OVDJE.

Nominirani za nagrade

Igrač sezone: Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Toni Fruk

Mladi igrač sezone: Sergi Domínguez, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović, Toni Silić

Trener sezone: Mario Kovačević, Gonzalo García, Nikola Šafarić

Gol sezone: Mounsef Bakrar (protiv Hajduka), Arbër Hoxha (protiv Rijeke), Tomislav Duvnjak (protiv Hajduka), Tiago Dantas (protiv Slavena), Iuri Tavares (protiv Hajduka)

Obrana sezone: Ivan Nevistić (protiv Rijeke), Marko Malenica (protiv Hajduka), Toni Silić (protiv Dinama), Oliver Zelenika (protiv Dinama), Marko Malenica (protiv Vukovara)

Za nagrade možete glasati OVDJE.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
