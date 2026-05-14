Traže se najbolji igrači, trener, gol i obrana sezone HNL-a: Pogledajte tko je nominiran

Završava još jedna sezona HNL-a, a uoči posljednjih kola objavljene su i nominacije za individualne nagrade.

Priznanja i nagrade koje su uvedene prošle godine dodijelit će se u kategorijama za najboljeg igrača, najboljeg mladog igrača, najboljeg trenera, najbolji gol i najbolju obranu sezone.

S onzirom na to da je Dinamo uvjerljivo osvojio dvostruku krunu očekivano u nominacijama dominiraju njegovi igrači, koji su zastupljeni u gotovo svim kategorijama. Hajduk se s druge strane ističe u konkurenciji za najboljeg mladog igrača. Golman Osijeka, Marko Malenica jedini je s dvije nominacije u istoj kategoriji, onoj za obranu sezone.

Prošle je sezone Marko Livaja osvojio dvije nagrade, za najboljeg igrača i za gol sezone, a ove godine priliku za dvostruko slavlje imaju trojica igrača. Dinamov Luka Stojković i Hajdukov Rokas Pukštas nominirani su i za igrača sezone i za najboljeg mladog igrača. Uz njih, Toni Silić konkurira za najboljeg mladog igrača te za obranu sezone.

Nominirani za nagrade

Igrač sezone: Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Toni Fruk

Mladi igrač sezone: Sergi Domínguez, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović, Toni Silić

Trener sezone: Mario Kovačević, Gonzalo García, Nikola Šafarić

Gol sezone: Mounsef Bakrar (protiv Hajduka), Arbër Hoxha (protiv Rijeke), Tomislav Duvnjak (protiv Hajduka), Tiago Dantas (protiv Slavena), Iuri Tavares (protiv Hajduka)

Obrana sezone: Ivan Nevistić (protiv Rijeke), Marko Malenica (protiv Hajduka), Toni Silić (protiv Dinama), Oliver Zelenika (protiv Dinama), Marko Malenica (protiv Vukovara)

