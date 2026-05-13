Pogledajte kako je Fruk u maniri Stenmarka povaljao Domingueza i McKennu: Je li Rijeka oštećena?
Tražili su Riječani penal, ali sudac je samo odmahnuo rukom pokazujući da je start Domingueza bio na loptu
Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).
Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.
Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.
Rijeka je u završnici prvog poluvremena stigla do prve ozbiljnije prilike. Toni Fruk je u 42. minuti kroz obranu Dinama prošao slalomom u maniri Ingemara Stenmarka, prvo pored Domingueza pa pored McKenne, a nakon toga pao. Tražili su Riječani penal, ali sudac Mateo Erceg je samo odmahnuo rukom pokazujući da je start Domingueza bio na loptu.
Spornu situaciju pogledajte u videu ispod teksta.
