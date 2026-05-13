Pogledajte kako je Fruk u maniri Stenmarka povaljao Domingueza i McKennu: Je li Rijeka oštećena?

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

Rijeka je u završnici prvog poluvremena stigla do prve ozbiljnije prilike. Toni Fruk je u 42. minuti kroz obranu Dinama prošao slalomom u maniri Ingemara Stenmarka, prvo pored Domingueza pa pored McKenne, a nakon toga pao. Tražili su Riječani penal, ali sudac Mateo Erceg je samo odmahnuo rukom pokazujući da je start Domingueza bio na loptu.

Spornu situaciju pogledajte u videu ispod teksta.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu