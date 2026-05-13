Za dinamovce je utakmica protiv Rijeke više od finala Kupa

Dinamo i Rijeka sastat će se od 18 sati na Opus Areni u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. No, za navijače zagrebačkog kluba ta je utakmica puno više od “običnog finala”.

Poseban datum

Utakmica protiv Rijeke igra se na dan koji za mnoge navijače Dinama označava početak Domovinskog rata. Tog 13. svibnja 1990. godine na Maksimiru je gostovala Crvena zvezda. Bila je to utakmica visokih tenzija, čija je priča već nebrojeno puta ispričana. Tjedan dana prije same utakmice prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pobijedio je na izborima, što je dodatno potreslo temelje države na izdisaju, a tenzije su bile rasplamsane još i prije početka susreta. Navijači Crvene zvezde, predvođeni Željkom Ražnatovićem Arkanom, odmah po dolasku u Zagreb počeli su izazivati nerede, a situacija je eskalirala kada su prije same utakmice počeli razbijati Maksimir.

Kako milicija nije reagirala, učinili su to Dinamovi navijači, na što su snage reda odgovorile nasiljem prema domaćoj publici. Na tu je nepravdu reagirao tada 21-godišnji kapetan Dinama Zvonimir Boban, čiji su trk i udarac milicionera Refika Ahmetovića ostali zapisani u analima hrvatske povijesti.

"Imamo Dinamo"

Godinama kasnije Dinamovi navijači krenuli su u drugi “rat” – onaj puno dugotrajniji, za demokraciju i za Dinamo. Pobijedili su; Zdravko Mamić i njegovi ljudi udaljeni su iz kluba, a nakon prvih potpuno legitimnih izbora u Dinamo se vratio junak ove priče i nekadašnji kapetan kluba Zvonimir Boban.

Boban je dobio povjerenje i priliku stvoriti Dinamo “po svom guštu”. To je i učinio. Doveo je trenera koji mu odgovara, riješio se senatora koje je smatrao svojevrsnim teretom i popunio svlačionicu novim igračima. Kada je krenula kriza, predsjednik Dinama stao je iza svojih odluka i zadržao Marija Kovačevića na klupi, što se nakon prebrođene krize pokazalo kao odličan potez.

Nisu sve Bobanove odluke bile ispravne; neke su “pogreške” već napustile klub, ali njegovo je vodstvo mnogim ljubiteljima modrog dresa pokazalo da Dinamo može biti moćan i da može funkcionirati po demokratskom načelu.

I baš zato je 13. svibnja Dinamov dan D – prilika da se na datum koji je mnogim dinamovcima jedan od najvažnijih u životu osvoji prva dupla kruna u potpunoj demokraciji za koju su se godinama borili s kapetanom koji je "rat za demokraciju" već odigrao.