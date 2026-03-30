Mamić u elementu: Uz psovke pozvao ljude da navijaju za njegovu novu domovinu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra jednu od najbitnijih utakmica u svojoj povijesti - finale doigravanja protiv Italije za kvalifikaciju na Svjetsko prvenstvo.

A svoju "najavu" utakmice dao je bivši "alfa i omega" hrvatskog nogometa, osuđeni kriminalac i bijegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

"Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Bit ću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povest ću i unuke, ponijet ćemo i šal. Vrijeme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da postoji ijedan čovjek koji ima dokumente BiH i da se naslađuje govoreći da ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovdje živimo, kojima se djeca ovdje školuju, navijamo za Bosnu i Hercegovinu", prenosi Mamićeve riječi SportSport.

U jednom je trenutku u svom stilu poručio: "Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo u utorak, da dignemo Bosnu na noge i da cijelom svijetu je*emo majku," rekao je Mamić koji je očito zemlju u kojoj se skriva od hrvatskog pravosuđa sasvim prigrlio.

