Mamić u elementu: Uz psovke pozvao ljude da navijaju za njegovu novu domovinu

Mamić u elementu: Uz psovke pozvao ljude da navijaju za njegovu novu domovinu
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Bivši predsjednik Dinama je kao gost kod komentatora Sabahudina Topalbećirevića poslao jasnu poruku za sve Bosance i Hercegovce koji ne navijaju za 'Zmajeve'

30.3.2026.
10:14
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra jednu od najbitnijih utakmica u svojoj povijesti - finale doigravanja protiv Italije za kvalifikaciju na Svjetsko prvenstvo.

A svoju "najavu" utakmice dao je bivši "alfa i omega" hrvatskog nogometa, osuđeni kriminalac i bijegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

"Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Bit ću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povest ću i unuke, ponijet ćemo i šal. Vrijeme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da postoji ijedan čovjek koji ima dokumente BiH i da se naslađuje govoreći da ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovdje živimo, kojima se djeca ovdje školuju, navijamo za Bosnu i Hercegovinu", prenosi Mamićeve riječi SportSport.

U jednom je trenutku u svom stilu poručio: "Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo u utorak, da dignemo Bosnu na noge i da cijelom svijetu je*emo majku," rekao je Mamić koji je očito zemlju u kojoj se skriva od hrvatskog pravosuđa sasvim prigrlio.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Zdravko MamićNogometna Reprezentacija BihTalijanska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
