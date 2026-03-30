Talijani se raspisali o Zenici: Šokirani uvjetima, ovo nisu očekivali pred ključni meč

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje izuzetno važan susret protiv Italije u Zenici, dvoboj koji mnogi već sada nazivaju jednim od ključnih u posljednjih desetak i više godina.

Momčad Sergeja Barbareza ima priliku napraviti veliki iskorak, dok s druge strane stoji Italija, reprezentacija koja, unatoč bogatoj povijesti, pokušava ponovno pronaći put na svjetsku smotru nakon nekoliko razočaranja.

Na klupi Talijana sada je Gennaro Gattuso, koji pokušava vratiti pobjednički mentalitet ekipi koja već dugo čeka na velike uspjehe. Iako je riječ o nogometnoj velesili, Azzurri u ovaj susret ulaze s dozom opreza, ne samo zbog protivnika, nego i zbog uvjeta koji ih očekuju u Zenici.

Ugledna Gazzetta dello Sport u svom je tekstu posebno izdvojila uvjete na stadionu Bilino Polje, upravo kroz naslov 'Zenica: utakmica Bosna i Hercegovina – Italija igrat će se na stadionu koji je neugledan, malen i okružen zgradama… s pogledom na teren' koji je izazvao pažnju javnosti. te u svojim analizama ističu kako teren nije u idealnom stanju te ga opisuju kao neravan i neujednačen, što bi moglo predstavljati dodatni izazov za gostujuću momčad. Prema njihovim navodima, vremenski uvjeti iz prethodnih dana, uključujući snijeg, ostavili su vidljiv trag na travnjaku koji je morao biti ponovno zasijan.

Rezultat toga je podloga koja nije homogena, dijelovi terena razlikuju se po boji i gustoći trave, što može utjecati na kontrolu lopte i ritam igre. Upravo zbog toga Talijani planiraju detaljno upoznavanje s uvjetima na stadionu kroz službeni obilazak uoči utakmice, kako bi se što bolje prilagodili specifičnostima terena.

Iako se ovakvi komentari mogu protumačiti kao traženje alibija, činjenica je da uvjeti igre često imaju značajnu ulogu u ovakvim susretima. No, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine to može biti i prednost, domaći teren i poznato okruženje nerijetko su ključni faktori u velikim utakmicama.

Predstojeći dvoboj tako ne donosi samo taktičko nadmetanje dviju reprezentacija, već i borbu s uvjetima koji bi mogli imati utjecaj na konačan ishod. Ostaje za vidjeti hoće li teren u Zenici biti otežavajuća okolnost za goste ili će kvaliteta Italije ipak doći do izražaja.

