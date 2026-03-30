Bivši Vatreni otkrio: 'U Dinamu smo bili 'banda', a u podrumu svih podruma bilo je dobrih druženja'

Dominik Franculić prošlog je ponedjeljka donio zanimljivu analizu 27. kola SHNL-a: Svašta smo vidjeli/ Kolo prepuno golova! Livaja je opet odgovorio na veliko pitanje, a ovaj igrač silno želi na SP.

Nije se Dominik samo bavio SHNL-om. Pisao je i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i Kolumbiji - Hrvatska na pravom testu: Učinak ovog čovjeka je zastrašujuć.

Obradio je pet ključnih stvari iz pobjede Hrvatske nad Kolumbijom: Zlatko Dalić morao je pojesti svoje riječi: To je ispalo dobro, ali neki će igrači ipak žaliti.

Ugostio je i stručnjaka Formule 1 Ivana Peovića u podcastu Net.hr-a uoči Velike nagrade Japana: VN Japana donosi novosti: "Ovim vozačima to će ići na ruku".

Roko Silov je također pisao o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji:

Kolumbija i Brazil dat će odgovore na ova goruća pitanja Vatrenih, a jedno nas sve muči.

Dalić ima 15 veličanstvenih za Mundijal: Evo tko je unutra, a kojima predstoji velika borba.

Roku Silovu javio se Daniel Šarić, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac s 30 nastupa za Vatrene: "Jedno vrijeme smo tu imali problema, ali sada su svi na nivou".

Tonko Medvedec prošlog je tjedna radio dva tekstualna LIVE-a. U prvom LIVE-u tjedna obradio je utakmicu finala Kupa Hrvatske u futsalu između Futsal Dinama i HMNK Rijeka.

U drugom tekstualnom LIVE-u Tonko je u nedjelju ujutro pratio spektakularnu treću utrku sezone u Formuli 1 - Veliku nagradu Japana.

Vehmir Džakmić se bavio sa FNC-om 29, koji je na rasporedu 11. travnja u Ljubljani, a koji će se prenositi na Voyo. Tim povodom Vehmir je razgovarao s Rokom Krušičem. Najavio mu je kaos u Stožicama: "Uzimam ono što je moje!"

Pričao je i sa Dušanom Džakićem koji završava trilogiju sa Želvom: "Želim Croatu u meču kakav još nikada niste gledali..."

Potpisnik specijala Ako ste propustili donio je prošlog tjedna drugi dio intervjua s Mladenom Brestovcem, proslavljenim bivšim hrvatskim kickboksačem. Mladen Brestovac u intervju za Net.hr, pod nazivom - Slavni Hrvat: "Mislim da neće doći do meča Plazibata i Cvjetićanina iz jednog razloga" - govorio je o svojoj karijeri, kickboxing i muay thai sceni, Antoniju Plazibatu, Milošu Cvjetićaninu, Andreju Kedvešu, Viti Košaru i Ivanu Bertiću, a dotaknuo se i slavnog Gloryja kao i nizozemskog lobija u Gloryju.

Gordon Schildenfeld, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac, danas trener, ekskluzivno je gostovao prošlog tjedna u podcastu Net.hr-a Maksanov korner. Schifo nam je objasnio zašto nije otišao u Hajduk: "Na razgovoru mi je bilo 'ajme meni, je li mi to dobro". Otkrio nam je i nepoznate detalje iz svoje karijere.

U Dinamu se stvorilo prijateljstvo s Nikolom Pokrivačem, Josipom Tadićem i Ivanom Kelavom. To je bila 'banda' za svaki dan. Ja i Tadić smo bili cimeri, čak sam jedno vrijeme i živio kod njega. Bili smo 'banda' i na treningu i van treninga. Izlazili smo po cijelom Zagrebu. Kelava nas je upoznao s jednom birtijom, podrum svih podruma u Zagrebu. Tamo je bio bar i šank, bilo je dobrih druženja. Bio je tu i Pokrivač. On je bio fantastičan. Cijela se ekipa družila, a to je na kraju jako bitno za rezultat.

Gordon Schildenfeld pričao je i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi i prijateljskim utakmicama Vatrenih protiv Kolumbije i Brazila u Orlandu: "Svijet sad drugačije gleda na Hrvatsku. Mi smo brend, velesila".

Ardian Kozniku, bivši hrvatski nogometaš, osvajač povijesne bronce s Hrvatskom, najavio je spektakularne prijateljske utakmice Hrvatske protiv Kolumbije i Brazila: "Ispast ću arogantan, ali Kolumbija i Brazil trebaju se bojati Hrvatske".

Jurica Vranješ, još jedan iz plejade poznatih bivših hrvatskih nogometaša i reprezentativaca, također je pričao o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji: "Nije da nam ne leže, nemamo se mi tu što skrivati".

Jerko Leko, bivši nogometaš, danas trenera juniora Dinama, čovjek koji je za Vatrene tijekom profesionalne karijere skupio 59 utakmica, rekao nam je: "Sumnjaju u nas i pobjeda protiv Kolumbije i Brazila bila bi moćna poruka kritičarima".

Pratio se i tekstualni LIVE utakmice Hrvatske i Kolumbije prije koje nam se javio i Nikola Jurčević, član slavne Ćirine generacije Vatrenih, danas poznati trener: "Nismo mogli naći bolje i zanimljivije utakmice za probu za Svjetsko nogometno prvenstvo".

Nakon utakmice Hrvatske i Kolumbije u Orlandu, u kojoj je naša nogometna izabrana vrsta pobijedila nakon preokreta rezultatom 2-1. Robert Špehar, legendarni bivši nogometaš, danas trener ŽNK Osijek, dao nam je stručni komentar odmah nakon utakmice: "Mi smo fenomen, a jedan me igrač posebno oduševio".

Pratili smo i tri slobodna treninga, kvalifikacije uoči Velike nagrade Japana, a imali smo i tekstualni LIVE s našim stručnjacima Paolom Markek, Ivanom Peovićem i Markom Špoljarom. Navedeni trojac komentirao je Veliku nagradu Japana usporedno s događanjima u utrci - Utrka na legendarnoj Suzuki je bila spektakularna do kraja: 'Gospe Sinjska, što je ovo?!'

