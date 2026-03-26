VN Japana donosi novosti: 'Ovim vozačima to će ići na ruku'

Formula 1 došla je do svoje treće etapa. Pospremili smo iza sebe VN Australije i Kine, a slijedi nam Japan i kultna Suzuka.

U Podcastu Net.hr-a smo uoči VN Japana ugostili Ivana Peovića, zaljubljenika u F1 čije ste komentare mogli tijekom i nakon utrka čitati i do sada na našem portalu.

"Najviše me iznenadilo koliko McLaren i Red Bull odstupaju od vrha. Oba tima su očekivala da će biti bolji, da neće imati toliko problema i da će biti bliže Ferrariju i Mercedesu", kazao nam je Ivan u osvrtu na prve dvije utrke.

'Gledat ćemo drugačije utrkivanje u Japanu'

"Pozicioniranje Mercedesa i Ferrarija me nije pretjerano iznenadilo. Nadao sam se da će Ferrari biti predvodnik, ali realno je bilo za očekivati borbu između Mercedesa i Ferrarija, dobro, još to nije borba, ali vjerujem da će tijekom sezone biti. Moram spomenuti i Audi koji me ugodno iznenadio, ušli su jako dobro u sezonu i već uzeli neke važne bodove", rekao je Ivan u podcastu.

Što očekivati u Japanu?

"FIA je odlučila smanjiti maksimalnu količinu energije koju bolid smije prikupiti i pohraniti u bateriju tijekom jednog kvalifikacijskog kruga. Granica je spuštena s devet na osam megadžula. U samoj utrci ćemo na ravninama imati manje superclipplinga, to znači da će bolidi biti sporiji, ali će utrkivanje biti bliže onome na koje smo navikli proteklih godina", kaže Ivan Peović i otkriva kome bi to moglo odgovarati.

"To bi moglo ići na ruku vozačima kao što su Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton pa i Fernando Alonso ako uspije odvoziti više od 15 krugova. Oni će sada moći voziti bolid više do njegovog limita, vozačima će biti bolji osjećaj u samoj utrci, a onda bi to moglo rezultirati boljim utrkivanjem", kazao je Ivan Peović.

U podcastu smo se dotaknuli i aktualnosti vezanim za otkazivanje utrke, spomenuli smo probleme Red Bulla i Mercedesa, pričali o Audiju, a sve pogledajte u podcastu gore.