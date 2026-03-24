Džakić završava trilogiju sa Želvom: 'Želim Croatu u meču kakav još nikada niste gledali...'

Na FNC 29 priredbu u Ljubljani dodana je još jedna velika borba. U catchweight kategoriji do 73 kg snage će po treći put odmjeriti Želva i Dušan Džakić.

Riječ je o borcima koji se već dobro poznaj. Iza sebe imaju dva međusobna okršaja, a nakon gotovo desetljeća ponovno ulaze u kavez kako bi konačno odlučili tko je bolji.

Borba nosi naziv “Želva vs Cyborg III” i predstavlja završno poglavlje njihove priče, u kojem više nema mjesta neriješenim računima. Publiku u Ljubljani tako očekuje pravi okršaj za kraj trilogij, a mi smo razgovarali sa srpskim borcem.

"Ante Jurić i nas dvojica smo to željeli, nekako prirodno je došao dogovor oko tog meča. Spontano i samo od sebe. Rezultat je 1:1 pa nas interesira tko je jači!"

Sjećate li se tih mečeva?

"Ja sam pobijedio tehničkim nokautom u prvom meču koji je bio baš intenzivan, razmjene su bile hrvačke i udarače. Pred kraj druge runde je sudac Grant Waterman je na moj ground and pound prekinuo borbu. To je bilo u Zagrebu u Ciboni, a drugi meč u Trstu me pobijedio udarcem u jetru. Oba puta su tvrdo završeni mečevi."

Kako gledate na njega kao osobu i borca?

"Ja njega gledam kao prijatelja, u nekakvom smo sukobu stilova. On je za mene prekaljeni ratnik."

Gostujući teren?

"Ja imam pritisak samo od domaće publike, to što će biti njegovih navijača puno, to me ne zanima. Oni se mogu derati i napraviti dobar taj zvučni štimung i atmosferu, ali oni ne mogu imati utjecaj na mene, nemam ja 15 godina. Smatram, isto tako, da smo svi civilizirani ljudi i da me nitko od ljudi tamo ne želi istući i prebiti, osim Želve. Neka su svi živi i zdravi."

Je li domaća publika razlog poraza od Krofaka?

"Protiv Krofaka me taj utjecaj domaće publike ubio. To samo borci razumiju, kada vidite da imate tu dominaciju i da ste samouvjereni toliko da mislite da vam protivnik ne može predstavljati opasnost... Kada je borba krenula vidio sam mu u očima da on ne želi biti tu. Navijanje publike je bilo jako. Želio sam publici što prije dati tu pobjedu, ali sam se malo zanio. To je završilo katastrofalno za mene, ukoravam se već godinu dana zbog tog poraza."

Kada i gdje ćemo te gledati u budućnosti?

"S Forgačem imam dogovor da radimo meč za mečom, usmeni dogovor. Radimo ugovor po meču kada smatramo da imamo zanimaciju publike i da bi to moglo dobro proći, kao što je ovo što sada slijedi u Ljubljani. Moram vam priznati da se s Croatom dogovaram da možda napravim oproštajni meč. On je rekao da želi dati revanš pobjedniku meča Želva vs Džakić. Ono što je također zanimljivo je to da bi možda radili meč od 20-30 minuta u jednoj rundi. Mislim da možemo zabaviti publiku i da bi se to gledalo, to je nešto što se nikada nije vidjelo."

