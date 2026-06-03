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Amerikanci napali strateški iranski otok, Iranci prijete: 'Platit ćete visoku cijenu!'

Amerikanci napali strateški iranski otok, Iranci prijete: 'Platit ćete visoku cijenu!'
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Foto: US Navy Photo/Alamy/Profimedia

Američko središnje zapovjedništvo je izvijestilo i da su američke snage oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama, a kao odgovor, napale su i iranski otok Qeshm u blizini Hormuškog tjesnaca

3.6.2026.
7:15
Hina
US Navy Photo/Alamy/Profimedia
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Neprijateljstva u Perzijskom zaljevu ponovno su se rasplamsala u srijedu, a američka vojska je priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli.

Dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt nisu uspjela pogoditi metu ili su se "raspala u letu", isti je slučaj i s nekoliko balističkih projektila usmjerenih na regionalne ciljeve, dok su tri projektila lansirana na Bahrein presrele američke i bahreinske snage, objavila je američka vojska u utorak.

 

 

Američko središnje zapovjedništvo je izvijestilo i da su američke snage oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama, a kao odgovor, napale su i iranski otok Qeshm u blizini Hormuškog tjesnaca.

Odvojeno, kuvajtska državna novinska agencija KUNA, pozivajući se na vojsku te zemlje, objavila je da je tamošnja protuzračna obrana presrela u srijedu neprijateljske napade raketama i dronovima. Glavni stožer kuvajtske vojske je rekao da su sve eksplozije koje su se čule uzrokovane presretanjem te pozvao građane da slijede sigurnosne upute i izbjegavaju krhotine ili neidentificirane predmete.

Kuvajt je posljednjih dana izvijestio o nekoliko neprijateljskih napada raketama i dronovima, uključujući incidente koje je kasnije opisao kao iranske, napominje Reuters. 

Iranska vojska napala američku bazu u Bahreinu

Agencija podsjeća da je od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače, Iran više puta napadao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, gdje se nalaze američke vojne baze.

Iranski mediji su izvijestili u srijedu da je Iranski Korpus Revolucionarne garde (IRGC) napao raketama i dronovima sjedište američke Pete flote u Bahreinu te zračnu bazu i helikoptere u jednoj zemlji regije.

To je bio odgovor na ono što je IRGC opisao kao američki napad na komunikacijski toranj južno od iranskog otoka Qeshm.

Iranska mornarica, izvijestili su iranski mediji, također je raketama gađala tanker Panaya koji plovi pod zastavom Liberije, a kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Hormuškog tjesnaca.

"Narušavanje sigurnosti Hormuškog tjesnaca imat će visoku cijenu za američku vojsku", izvijestili su lokalni mediji, citirajući IRGC.

Iran i SAD i dalje bez sporazuma o okončanju rata

Više od tri mjeseca nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, sukob je u zastoju, no uz nestabilno primirje, dok je Hormuški tjesnac uglavnom zatvoren za pomorski promet, piše Reuters.

Iran i SAD prošli su tjedan izjavili da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata. No, dvije strane još nisu potpisale sporazum.

Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao s Washingtonom nekoliko dana, ali američki predsjednik Donald Trump je izjavio da pregovori nisu prestali. "Razgovori između nas kontinuirano se vode, uključujući prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jednog dana i danas", rekao je u objavi na društvenim mrežama.

IranSadRat Na Bliskom IstokuHormuški Tjesnac
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