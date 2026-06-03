Mislite da je palenta dosadna? Kada dodate ove sastojke, postat će pravo gurmansko jelo

Ovo jelo sjedinjuje hrskavu teksturu palente, bogate zemljane arome pečenih gljiva i kremastu svježinu ricotta sira. Korištenjem prethodno kuhane palente ovaj gurmanski obrok priprema za manje od pola sata. Time se jednostavan obrok pretvara u poseban gastronomski doživljaj.

Ovaj recept nudi savršenu ravnotežu okusa i tekstura, transformirajući jednostavne sastojke u obrok visoke kvalitete, piše Real Simple.

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Recept za palentu s gljivama

Blaga mliječnost i kremasta tekstura ricotte stvaraju izvrstan kontrast toplim i slanim gljivama te hrskavoj palenti.

Sastojci:

1 pakiranje prethodno kuhane palente

Maslinovo ulje

500 g svježih gljiva (bukovače ili miješane)

2 žlice maslaca

2 do 3 režnja češnjaka, sitno sjeckana

Nekoliko grančica svježeg timijana ili ružmarina

Sol i svježe mljeveni crni papar

150 g svježeg ricotta sira

Za posluživanje (po želji): svježe sjeckani peršin, čili pahuljice, naribani parmezan

Postupak:

Palentu narežite na ploške debljine otprilike jedan centimetar. Pecite ih na zagrijanom maslinovom ulju u tavi, četiri do pet minuta sa svake strane dok ne postanu zlatne i hrskave. Alternativno, pecite ih u pećnici na 220°C oko 25 minuta, uz jedno okretanje. Očistite gljive suhom četkicom ili papirnatim ručnikom i narežite ih na deblje ploške ili četvrtine. U velikoj tavi na jakoj vatri zagrijte kombinaciju maslaca i malo maslinovog ulja. Rasporedite gljive u jednom sloju, pazeći da ne pretrpate tavu. Pecite ih nekoliko minuta bez miješanja, dok ne dobiju smeđu boju s jedne strane, a zatim ih okrenite i pecite dalje. Pred sam kraj pečenja, kada su gljive karamelizirane, posolite ih i popaprite. Dodajte sitno sjeckani češnjak i listiće timijana ili ružmarina te kratko promiješajte, tek toliko da zamirišu. Na tanjur složite dvije do tri tople, hrskave ploške palente. Preko njih obilno rasporedite pečene gljive. Na vrh svake porcije dodajte žlicu svježeg ricotta sira. Po želji pospite svježe sjeckanim peršinom, čili pahuljicama ili naribanim parmezanom.

Savjeti za savršeno hrskavu palentu

Tekstura je ključan element uspjeha ovog jela. Za razliku od kremaste varijante, kao podloga za bogati umak od gljiva potrebna je čvrsta i hrskava palenta.

Prethodno kuhana palenta u valjku predstavlja idealan odabir, a za postizanje zlatne korice mogu se primijeniti dvije metode. Prva je prženje u tavi: na umjereno jakoj vatri zagrije se maslinovo ulje te se ploške peku četiri do pet minuta sa svake strane, dok ne postanu hrskave. Za dodatnu hrskavost, prije prženja se mogu lagano obložiti brašnom začinjenim solju i paprom, čime se stvara tanki, hrskavi omotač.

Kao alternativa za pripremu s manje masnoće, ploške palente mogu se ispeći u pećnici. Potrebno je zagrijati pećnicu na 220°C, a u nju staviti i lim za pečenje kako bi se postigla visoka temperatura. Vrući lim se zatim pažljivo izvadi, prelije s malo maslinovog ulja, a na njega se rasporede ploške palente u jednom sloju. Pečenje traje otprilike 25 minuta, uz jedno okretanje na polovici vremena, sve dok rubovi ne postanu hrskavi, a površina zlatna.

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