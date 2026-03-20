Recept za neobičnu kombinaciju: Zdrava pizza sa špinatom i ricottom ostavit će vas bez teksta

Ova pizza predstavlja jednostavno, a ukusno jelo koje se može pripremiti i kod kuće. Korištenje gotovog tijesta i pesta olakšava pripremu, a lagano prethodno pečenje tijesta osigurava hrskavu koricu koja može podnijeti dodatke poput svježeg špinata bez da se pizza natopi.

Sloj ricotte pomiješane s češnjakom, parmezanom i ljutom paprikom kao umak donijet će bogatstvo okusa bez puno truda. Mala količina pesta prije posluživanja za aromatičan završni dodir naglasit će okuse ove nesvakidašnje kombinacije, piše Real Simple.

Recept za pizzu sa špinatom i ricottom

Sastojci:

170 g ricotte od punog mlijeka (oko 3/4 šalice)

2 srednja režnja češnjaka, naribana (oko 1 žličica)

1/2 žličice ljute paprike

45 g parmezana, naribanog (oko 6 žlica)

450 g svježeg tijesta za pizzu, sobne temperature

Glatko brašno za posipanje

60 g mladog špinata

170 g naribane mozzarelle (oko 1 i 1/2 šalice)

2 žličice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 žlice pesta od bosiljka (ohlađenog)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 245 stupnjeva Celzija s rešetkom u donjoj poziciji. U maloj zdjeli pomiješajte ricottu, češnjak, ljutu papriku i 1/4 šalice parmezana. Tijesto razvucite u pravokutnik dimenzija 40 x 30 cm na lagano pobrašnjenom papiru za pečenje. Ako se tijesto vraća u prvotni oblik, prekrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite 5 minuta da se odmori. Vilicom probodite tijesto po cijeloj površini, ostavljajući rub širine oko 1 cm. Tijesto (s papirom) premjestite na veliki pleh okrenut naopako. Pecite dok dno ne dobije lagano zlatnu boju, oko 6–7 minuta. Pažljivo premjestite tijesto s papirom na radnu površinu, a pećnicu smanjite na 230 stupnjeva Celzija. Prema rubovima tijesta rasporedite smjesu ricotte, zatim dodajte špinat, mozzarellu i preostali parmezan. Rubove tijesta premažite maslinovim uljem. Vratite pizzu na pleh u pećnicu i pecite dok korica ne postane zlatna i sir ne zapjeni i lagano porumeni, oko 10–12 minuta. Po želji, prije posluživanja prelijte pestom i pospite dodatkom ljute paprike.

Ostatke pizze čuvajte u zatvorenoj posudi u hladnjaku do tri dana. Zagrijavajte u pećnici na 190 stupnjeva Celzija ili u fritezi na vrući zrak.

