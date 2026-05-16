BIVŠA ZVIJEZDA REALA /

Hakimijeva bivša šokirala u emisiji: 'Voljela bih imati avanturu s Florentinom Pérezom'

Hiba Abouk gostovala je u emisiji „La Revuelta“ Davida Broncana, gdje je promovirala svoju novu kazališnu predstavu „Cucaracha“ i otkrila zanimljive detalje iz privatnog života i karijere.

Tijekom emisije sudjelovala je u Broncovoj igri „Udaj se, poljubi i odbaci“, gdje je birala između Florentina Péreza, Sydney Sweeney i Lucasa iz dua Andy y Lucas. Na kraju je kroz šalu izjavila da bi se udala za Sydney Sweeney, imala avanturu s Péreom, a Lucasa „odbacila“, što je izazvalo smijeh u studiju.

Abouk je govorila i o svojoj fizičkoj pripremi te istaknula da trenira tri do pet puta tjedno, a dotaknula se i prošlih emotivnih iskustava, poručivši da iz svakog odnosa nešto nauči.

Široj publici poznata je i kao bivša supruga nogometaša Achrafa Hakimija, s kojim ima dvoje djece, a njihov razvod 2023. godine izazvao je veliku medijsku pažnju.

16.5.2026.
9:38
Real MadridFlorentino PerezAchraf HakimiHiba Abouk
