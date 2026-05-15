Traži se novi James Bond: Pogledajte koji zgodni glumci su favoriti za tajnog agenta 007

Foto: Primo Barol/AFP/Profimedia
Potraga za glumcem koji će utjeloviti idućeg Jamesa Bonda je služebno počela.
1 /24
Proces odabira novog Jamesa Bonda službeno je započeo nakon višegodišnjeg iščekivanja i brojnih nagađanja o nasljedniku Daniela Craiga u ulozi 007.

Prošlo je već pet godina od izlaska filma "No Time To Die", posljednjeg filma u kojem je legendarni britanski glumac Daniel Craig utjelovio legendarnog britanskog tajnog agenta. Uz to, prošlo je i oko 15 mjeseci otkako je Amazon MGM Studios preuzeo kreativnu i produkcijsku kontrolu nad Bond franšizom.

Prema navodima stranih medija, uskoro bismo mogli doznati tko će postati sedmi službeni James Bond u 64-godišnjoj povijesti serijala, no, unatoč brojnim špekulacijama, konačna odluka i dalje ostaje u rukama producenata.

Među favoritima obožavatelja su:

  • Callum Turner
  • Jacob Elordi
  • Harris Dickinson
  • Henry Cavill
  • Aaron Taylor-Johnson
  • Theo James
15.5.2026.
18:51
Hot.hr
Foto: Primo Barol/AFP/Profimedia
